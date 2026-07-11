Spazio. Lisi (Asi): “Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condiviso”

(Adnkronos) – “Interpreto il mandato del Ministero degli Esteri italiano, il quale vuole andare oltre la visione tradizionale di una cooperazione internazionale intesa come assistenzialismo nei confronti di Paesi emergenti da parte di un Paese emersi. Il mondo oggi è molto più complicato di quanto fosse in passato e il concetto di Paese emerso e Paese emergente si è in parte perso. Quello che dobbiamo fare non è assistere ma sviluppare cooperazioni che creino valore”. Lo ha detto Marco Lisi, inviato speciale per lo Spazio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e membro CdA Agenzia spaziale italiana – Asi, partecipando al convegno ‘Spazio come dominio strategico. Industria, difesa e sicurezza’ in Senato, durante il quale è stato presentato ufficialmente il polo italiano per il Cyber e la Space economy.

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