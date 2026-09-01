Ursula von der Leyen, preoccupata dall’escalation russa nella sua offensiva spaziale fra droni e minacce ibride nel conflitto in Ucraina, terrà un discorso interamente dedicato alla politica europea sullo spazio. Il palcoscenico sarà quello dell’International Space Summit di Parigi il 10 settembre prossimo. Lo scrive il sito specializzato Politico.eu, sottolineando che la presenza di von der Leyen all’evento è al momento inedita.

Von der Leyen incontra Rutte domani. Spazio in agenda

Sempre in tema di Spazio, la presidente von der Leyen, incontrerà a Berlaymont il segretario generale della NATO, Mark Rutte, domani.

Data la situazione in Ucraina, con l’intensificarsi degli attacchi missilistici russi contro i civili, il sostegno a Kiev potrebbe essere uno degli argomenti discussi. Anche la politica spaziale e il contrasto alle minacce ibride russe potrebbero essere all’ordine del giorno.

Il discorso di von der Leyen il 10 settembre a Parigi

Il discorso della presidente Ue arriva nel momento di massima escalation russa, mentre la Commissione Ue sta preparando lo Scudo spaziale europeo, un piano d’azione per proteggere i satelliti del blocco e altri asset spaziali in un contesto di crescente minaccia alla sicurezza nello Spazio.

L’occasione sarà propizia, visto che il Presidente francese Emmanuel Macron ha organizzato l’International Space Summit al Grand Palais di Parigi il 9 e 10 settembre, dove saranno riunite le delegazioni di 120 paesi insieme ad agenzie spaziali, leader dell’industria, agenzie spaziali, scienziati e autorità militari.

Crescenti preoccupazioni per jamming e spoofing russo nel Baltico

L’attenzione di Bruxelles per lo spazio rispecchia le crescenti preoccupazioni sugli attacchi ibridi russi che si avvantaggiano dall’affidamento che il Vecchio Continente fa i satelliti un po’ per tutti i tipi di comunicazioni, da quelle militari a quelle per la navigazione civile.

Ad esempio, le interferenze e le falsificazioni GPS sono aumentate vertiginosamente di recente intorno al Mar Baltico, causando la perdita di migliaia di voli, secondo l’emittente pubblica svedese SVT. La stessa von der Leyen ha avuto un assaggio dei potenziali rischi lo scorso anno, quando il jet privato che stava utilizzando per recarsi in Bulgaria ha subito interferenze GPS.

Nuova nomina

Il discorso sulla politica spaziale arriva inoltre mentre von der Leyen continua a rafforzare l’apparato di difesa e sicurezza della Commissione, compresa la nuova nomina di un’alta funzionaria proveniente dal servizio diplomatico dell’UE.

Benedikta von Seherr-Thoss, attualmente direttrice generale per la pace, la sicurezza e la difesa del Servizio europeo per l’azione esterna, dovrebbe entrare a far parte della Direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS) della Commissione, aggiunge Politico.eu.

La mossa, che era attesa, giunge in un momento delicato per il SEAE Servizio Europeo per l’Azione Esterna (noto in inglese come EEAS, ovvero European External Action Service) e per la sua direttrice, l’ex primo ministro estone Kaja Kallas. Von der Leyen ha cercato sempre più di ampliare l’influenza della Commissione in settori tradizionalmente associati al servizio diplomatico dell’UE, dalla difesa e dalla politica estera all’intelligence, alimentando le tensioni su dove finisca il mandato della Commissione e dove inizi quello del SEAE.

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