Blue Origin, la società di tecnologia spaziale di proprietà del miliardario Jeff Bezos, ha lanciato per la prima volta un razzo orbitale New Glenn dalla stazione spaziale di Cape Canaveral , comunica la stessa azienda. Un lancio atteso da anni, che dà il via all’avventura spaziale del miliardario americano, fondatore di Amazon.

Il lancio era inizialmente previsto per il 14 gennaio, ma la società lo ha annullato per problemi tecnici. New Glenn è considerato una possibile alternativa ai Falcon 9 e Starship di SpaceX.

Per il patron di Amazon la corsa allo spazio può finalmente iniziare.

Alto 98 metri, grande quanto un edificio di circa 30 piani, il New Glenn è decollato con successo intorno alle 2:03 di notte dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Se la missione andrà come previsto, New Glenn dovrebbe raggiungere l’orbita, il che sarebbe una prima volta per la compagnia spaziale privata fondata nel 2000. “Tutto ciò che va oltre è un bonus”, ha già affermato David Limp, CEO di Blue Origin.

La sfida a SpaceX, ULA e Arianespace

La sfida del volo è chiara: competere con SpaceX, che attualmente domina il mercato, e, in misura minore, con il gruppo americano ULA e con la francese Arianespace. “SpaceX è stato praticamente l’unico attore” nel campo dei lanci commerciali e militari negli ultimi anni, nota Scott Hubbard, ex dirigente dell’agenzia spaziale americana e professore a Stanford, che accoglie con favore questa “concorrenza al Falcon 9” SpaceX , entrato in servizio nei primi anni del 2010. Oltre a offrire alle autorità statunitensi la sicurezza di un piano di riserva, una maggiore concorrenza potrebbe abbassare i costi di lancio, ritiene l’esperto. Entrambe le aziende sono state fondate nei primi anni 2000 da personaggi rivali della Silicon Valley, ma Blue Origin ha progredito a un ritmo molto più lento, in parte a causa di un approccio più cauto alla progettazione.

Come il suo concorrente, il razzo New Glenn è in parte riutilizzabile e dovrebbe essere in grado di trasportare fino a 45 tonnellate in orbita bassa. È più del doppio del peso del Falcon 9, ma comunque inferiore a quello del Falcon Heavy da 63,8 tonnellate, lanciato per la prima volta nel 2018. Una volta lanciato il razzo New Glenn, il suo primo stadio, che spingeva il tutto insieme, deve tentare un atterraggio controllato su una chiatta in mare, una manovra delicata simile a quelle eseguite da SpaceX. “Nessuno è ancora riuscito ad atterrare con successo per la prima volta con un booster riutilizzabile. “Tuttavia, ci proveremo e siamo umilmente fiduciosi nelle nostre possibilità di successo”, ha detto David Limp, CEO di Blue Origin, su X a settembre.

Un progetto più ambizioso

L’azienda Blue Origin, ideatrice del progetto, porta già da diversi anni i turisti nello spazio con il suo razzo New Shepard, ma solo per pochi minuti. Con il New Glenn, molto più potente, punta a entrare in un nuovo mercato, quello del lancio di pesanti satelliti commerciali e militari e dell’invio di navicelle sulla Luna o addirittura su Marte.

L’azienda di Jeff Bezos ha già firmato contratti con diversi clienti, tra cui l’agenzia spaziale statunitense per una missione senza equipaggio su Marte e il governo degli Stati Uniti per missioni di sicurezza nazionale. Dal punto di vista commerciale, prevede di distribuire satelliti Internet per diverse aziende. Dovrebbe inoltre, come SpaceX con Starlink, essere responsabile del lancio dei satelliti del gruppo Amazon.

