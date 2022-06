Spazio, il pallino di Colao. I progetti per spendere 4,6 miliardi

7 giugno 2022. La giornata dal nostro punto di vista.

Un approfondimento sull’investimento italiano nel settore Spazio e le prossime mosse del Parlamento per le startup innovative nel settore.

Una buona notizia per 10mila scuole e 12mila strutture sanitarie: Fastweb, Tim, Vodafone e Intred si sono aggiudicate i fondi per portare entro il 2026 la banda ultra larga.

Infine, dopo anni di trattative, finalmente, arriva l’accordo Ue per il caricabatterie universale per smartphone, tablet e fotocamere digitali.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.