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Spazio, Gualandris (Asi): ‘L’Italia è leader nell’osservazione della terra, ma va fermata la fuga dei talenti’

Spazio, Gualandris (Asi): ‘L’Italia è leader nell’osservazione della terra, ma va fermata la fuga dei talenti’

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Spazio, Gualandris (Asi): ‘L’Italia è leader nell’osservazione della terra, ma va fermata la fuga dei talenti’ Adnkronos

(Adnkronos) – “L’Italia si sta muovendo nelle politiche dello spazio puntando in modo particolare sull’osservazione della terra, dall’ottico all’infrarosso, fino alle tecnologie multispettrali e radar. Siamo uno dei paesi più importanti al mondo in questo ambito e realtà come GeneGis rappresentano un’eccellenza perché sanno utilizzare queste tecnologie per supportare concretamente lo sviluppo del paese”. Lo ha detto Stefano Gualandris, consigliere di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana e consigliere per l’aerospazio e la difesa del ministro dell’Economia e delle Finanze, partecipando alla prima sessione pomeridiana dedicata agli attori delle politiche per lo spazio, a Roma, presso la Camera dei deputati, in occasione dell’iniziativa “Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio”, dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell’Osservazione della Terra e dell’innovazione digitale. 

Nel corso dell’incontro Gualandris ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di valorizzare i giovani professionisti del comparto, sottolineando come l’Italia continui a formare figure altamente qualificate grazie ai propri politecnici e alle università. “Il problema è che spesso li stiamo facendo scappare per la questione degli stipendi. All’estero trovano offerte più allettanti e percorsi di carriera più rapidi”, ha osservato. 

Secondo Gualandris, è quindi necessario rafforzare gli strumenti di sostegno pubblico per favorire la permanenza dei talenti nel sistema industriale nazionale. “A livello governativo dobbiamo incentivare sempre di più i ragazzi che formiamo nelle nostre università a crescere nelle aziende italiane, valorizzando fin da subito le loro competenze, anziché recuperarli molti anni dopo quando hanno già maturato esperienze all’estero”, ha concluso. 

economia

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Redazione Key4biz

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