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Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il territorio

Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il territorio

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Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il territorio Adnkronos

(Adnkronos) – Dai dati satellitari alle decisioni che incidono sui territori. Istituzioni, mondo della ricerca e industria si sono confrontati alla Camera dei Deputati sulle opportunità offerte dall’Osservazione della Terra e dalle tecnologie geospaziali per affrontare sfide come le emergenze ambientali, il dissesto idrogeologico e la gestione delle infrastrutture, ma anche il ruolo della pubblica amministrazione. Al centro dell’incontro, promosso da Gruppo GeneGIS, hub di innovazione per le tecnologie spaziali, intitolato ‘Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio’, il contributo della Space Economy italiana, le politiche nazionali per lo spazio e le applicazioni operative dei dati satellitari per il governo del territorio, con il contributo di amministrazioni pubbliche, enti locali e di alcune delle principali imprese italiane del settore. 

economia

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Redazione Key4biz

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