Francia e Germania ballano sempre più da sole in Europa in tema di connettività satellitare, sicurezza spaziale e sistemi di Difesa. E’ questo il messaggio esplicito che arriva dal Consiglio di Sicurezza e Difesa franco-tedesco, il bilaterale appena concluso dove i due paesi hanno fatto sapere che intendono esplorare nuove modalità di interoperabilità fra Iris 2, la costellazione satellitare europea in fieri ( i primi satelliti saranno pronti non prima del 2030), e la futura costellazione satellitare tedesca.
I principali player di Iris 2
I tre operatori principali di Iris 2 (Consorzio SpaceRISE) sono Eutelsat (Francia), SES (Lussemburgo) e Hispasat (Spagna). I subappaltatori chiave sono Francia (Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, Orange). Italia (Telespazio). Germania (Deutsche Telekom, OHB).
La costellazione tedesca in arrivo
La Germania, come è noto, vuole creare un suo scudo spaziale nazionale, e per questo ha messo a budget 10 miliardi di euro per creare una sua rete di satelliti militari.
L’iniziativa tedesca ha suscitato più di un timore perché autonoma rispetto a Iris 2, il progetto di una rete europea a trazione francese che ha l’obiettivi di mandare in orbita i primi satelliti nel 2030.
Macron e Merz a braccetto su Difesa e Spazio
Adesso l’accordo franco-tedesco conferma una sensazione già percepita in passato: Emmanuel Macron e Friedrich Merz viaggiano a braccetto sulla Difesa.
“Nello spazio, Francia e Germania esploreranno attivamente le opportunità di interoperabilità, tra l’altro, tra IRIS2, promosso da Francia e Germania, e la futura costellazione nazionale, al fine di consentire sistemi spaziali federati, tutelando al contempo la sovranità e i servizi nazionali”, si legge nella nota dell’Eliseo a conclusione del summit.
I due paesi “Continueranno e intensificheranno la cooperazione sui sistemi di ricognizione spaziale di nuova generazione. Intensificheranno altresì gli sforzi per utilizzare Ariane 6 e altri lanciatori europei per il dispiegamento di satelliti militari. Concordano inoltre di esaminare attentamente le opportunità di cooperazione in materia di capacità di difesa attiva.
Francia e Germania proseguiranno l’attuazione dell’iniziativa JEWEL, per tutti i pilastri (spaziale, terrestre e di comando e controllo), estendendo al contempo l’iniziativa ad altri partner con un approccio mirato”, si legge ancora a proposito di Spazio e satelliti.
Queste parole pesano, perché evidenziano un approccio federato in tema di comunicazioni spaziali, ma emerge altresì il ruolo privilegiato dell’asse franco-tedesco nel quadro di Iris 2, che sembra più che altro un progetto a prevalente trazione francese, su cui Macron ha messo le mani.
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