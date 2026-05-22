“Se non faremo grandi cambiamenti, non riusciremo mai a tenere il passo con gli Usa”. Lo ha detto in un’intervista a Politico.eu Josef Aschbacher, presidente dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, in occasione del GLOBSEC forum che si è tenuto a Praga.

“Se non faremo grandi cambiamenti, non riusciremo mai a tenere il passo con gli Usa”. Lo ha detto in un’intervista a Politico.eu Josef Aschbacher, presidente dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, in occasione del GLOBSEC forum che si è tenuto a Praga.

L’Europa ha dei buoni asset spaziali ma è sotto finanziata, troppo lenta e troppo frammentata in confronto con gli Usa, ha detto senza mezzi termini Josef Aschbacher.

“Se non faremo grandi cambiamenti, non chiuderemo mai il gap con gli Usa. Saremo sempre in ritardo, e questo chiaramente è un grosso rischio”, ha detto.

Mentre le grandi imprese americane, in primo luogo SpaceX di Elon Musk, continuano a dominare il mercato su tecnologie come i razzi, i satelliti e l’intelligenza artificiale, lo spazio è diventato un terreno strategico di scontro per alimentare le comunicazioni e le infrastrutture critiche.

Spazio, la guerra fra Russi e Ucraina ha mostrato queste dipendenze

SpaceX — Il cui predominio nell’orbita terrestre bassa (LEO) attraverso sistemi come Starlink ha sollevato preoccupazioni sulla connettività in tempo di guerra per i paesi che ne dipendono, come l’Ucraina -dovrebbe essere “un campanello d’allarme per riflettere seriamente su ciò di cui l’Europa ha bisogno per la propria autonomia”, ha detto.

Aschbacher ha definito l’Europa una “bella addormentata” con “capacità eccellenti”, citando Galileo e Copernicus – i programmi europei di navigazione satellitare e osservazione della Terra – come successi, ma ha detto anche che l’Europa ha bisogno di maggiori finanziamenti, processi decisionali più rapidi e “deframmentazione”.

Ha sottolineato come gli Stati Uniti rappresentino il 60% dei finanziamenti pubblici globali per lo spazio, mentre l’Europa è molto indietro con soltanto il 10%. “Chiederei ai decisori di moltiplicare i nostri investimenti almeno per due, se non per tre”, ha detto.

“Non ci sono alternative. Dobbiamo farlo. Per me, questo non è un piano B”, ha concluso Aschbacher.

Nei giorni scorsi, Aschbacher aveva lanciato un vero allarme Spazio

Se l’Europa desidera una capacità sovrana di esplorazione spaziale, deve agire ora, prima che l’UE finalizzi il suo Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2028-2034.

Messaggio recepito

Dopo mesi di reticenza nel rispondere direttamente al repentino cambio di rotta della NASA sul programma Artemis a marzo, Aschbacher ha parlato senza mezzi termini: “L’Europa è diventata troppo esposta a decisioni che sfuggono al suo controllo”.

Prendendo la decisione unilaterale di sospendere il Gateway e cancellare il Mars Sample Return, gli Stati Uniti hanno sconvolto i piani europei di esplorazione spaziale, ha sostenuto. Di conseguenza, l’Europa deve essere padrona del proprio destino spaziale, cosa che richiederà alle nazioni europee di “moltiplicare i nostri investimenti almeno per due, se non per tre”, ha detto Aschbacher durante l’evento.

Ma i fondi da soli non bastano a garantire all’Europa un futuro spaziale sovrano. La regione ha bisogno anche della “volontà politica” per intraprendere un percorso autonomo unitario.

Per certi versi, questa volontà è già in crescita in tutta la regione.

Il Consiglio dei Ministri dell’ESA per il 2025 si è concluso a novembre, con 24 dei 27 Paesi contributori che hanno aumentato i propri contributi all’agenzia multinazionale. Nel corso dell’ultimo anno, diverse nazioni hanno incrementato i propri bilanci pubblici per lo spazio e la difesa.

Battaglie in salita

Resta tuttavia il rischio che questi aumenti di bilancio non si traducano in un quadro unitario per la sovranità regionale nello spazio.

“La forza esiste solo se agiamo insieme”, ha detto Aschbacher nel suo editoriale. “Le nazioni europee devono resistere alla tentazione di guardare dentro di sé, intraprendendo percorsi solitari sulla Luna e oltre. A lungo termine, nessun singolo Stato membro può raggiungere da solo ciò che possiamo raggiungere insieme”.

Cattivi presagi

Nonostante il budget dell’ESA sia in continua crescita, diverse nazioni membri stanno invece dirottando fondi per potenziare i propri settori, rinunciando a potenziali opportunità di collaborazione.

Germania e Francia ballano da sole nello Spazio

Germania e Francia hanno stanziato rispettivamente 35 e 4,2 miliardi di euro di fondi pubblici per i rispettivi settori nazionali della difesa spaziale.

A marzo, la Germania ha anche annunciato un piano per spendere circa 10 miliardi di euro in una costellazione di 100 satelliti per le comunicazioni, che opererà separatamente da IRIS2;

Persino il Lussemburgo, notoriamente piccolo e senza sbocco sul mare, ha accantonato 150 milioni di euro in un “Fondo nazionale per la difesa” per la sua industria aerospaziale e della difesa locale.

La volontà politica a lungo termine si scontra inoltre con la frammentazione dei bilanci nazionali, che possono permettersi di spendere ingenti somme per la difesa, riducendo al contempo i fondi destinati alla scienza e all’esplorazione spaziale in periodi di crisi economica.

Ad aprile, il governo francese ha fatto proprio questo, incaricando il presidente e amministratore delegato del CNES, François Jacq, di tagliare 320 milioni di euro dal budget dell’agenzia per allinearlo alle misure di austerità del paese. Se altre nazioni europee dovessero trovarsi in difficoltà finanziarie, anche i bilanci destinati al settore spaziale potrebbero finire nel mirino.

Ora o mai più

Per superare questi ostacoli, Aschbacher ha insistito sull’urgenza di agire. Il suo appello all’azione: definire un piano decisivo per avviare l’Europa verso lo sviluppo di capacità spaziali autonome e impegnarsi per gli anni di lavoro necessari a raggiungere l’obiettivo.

“Se iniziassimo oggi, ci vorrebbero comunque molti anni per sviluppare una capacità autonoma: dobbiamo agire rapidamente. Il costo dell’inazione supererebbe di gran lunga l’investimento necessario”, ha detto Aschbacher. “Abbiamo tutto ciò che ci serve. Ciò che manca sono la fiducia e la volontà politica di agire”.

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