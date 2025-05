Sparkle, primo operatore italiano nei servizi di telecomunicazione internazionali e tra i principali player globali del settore, annuncia i risultati del progetto AISNA – Artificial Intelligence Sparkle Network Assurance, dedicato all’introduzione dell’intelligenza artificiale nel proprio Network Operation Center (NOC).

Una collaborazione strategica con Engineering

Sviluppato in collaborazione con Engineering, azienda leader nella trasformazione digitale per imprese e pubblica amministrazione, il progetto AISNA ha portato all’automazione delle attività di monitoraggio, gestione e miglioramento della qualità della rete, con importanti benefici operativi e di customer care.

Grazie all’integrazione dell’IA, Sparkle ha ridotto del 30% i tempi di gestione delle segnalazioni al NOC e fino all’80% i tempi medi per le campagne di aggiornamento massivo della rete. L’intelligenza artificiale è anche in grado di analizzare e comprendere automaticamente il contenuto delle e-mail dei clienti, estrarre le informazioni rilevanti, aggiornare i ticket e generare i report, con un risparmio annuale stimato di 3.000 ore nella gestione delle segnalazioni e 700 ore nella redazione dei report RFO (Report For Outage).

Intelligenza artificiale al servizio del cliente

“Sparkle è attivamente impegnata nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza sia dei clienti che dei dipendenti”, ha dichiarato Lorella Scalcione, Chief Information Officer di Sparkle. “AISNA rappresenta una delle nostre iniziative prioritarie, proprio per l’impatto concreto sull’operatività e sul servizio al cliente”.

Un NOC più veloce, trasparente ed efficiente

Anche Danilo Decaroli, responsabile delle Operations, sottolinea i vantaggi ottenuti: “Il nostro NOC oggi può interagire con i clienti in modo più tempestivo e trasparente. L’automazione delle attività ripetitive ci permette di concentrarci maggiormente sulla risoluzione dei problemi e sull’assistenza personalizzata”.

Con questo progetto, Sparkle conferma il suo impegno nell’innovazione digitale e nella trasformazione intelligente della gestione di rete, rafforzando la competitività nel settore delle telecomunicazioni globali.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz