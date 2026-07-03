»
»
Sparatoria in un centro commerciale in Michigan

Sparatoria in un centro commerciale in Michigan

di |
Sparatoria in un centro commerciale in Michigan Adnkronos

(Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta oggi, venerdì 3 luglio, nel centro commerciale Fairlane Town Center, a Dearborn, nello Stato americano del Michigan. Lo riferisce l’emittente Abc News. In una nota, il dipartimento di polizia di Dearborn ha spiegato che “c’è un’indagine attiva e in corso” e ha invitato residenti e visitatori a evitare l’area mentre gli agenti mettono in sicurezza la zona. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali vittime o fermati. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche