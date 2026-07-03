Sparatoria in un centro commerciale in Michigan

(Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta oggi, venerdì 3 luglio, nel centro commerciale Fairlane Town Center, a Dearborn, nello Stato americano del Michigan. Lo riferisce l’emittente Abc News. In una nota, il dipartimento di polizia di Dearborn ha spiegato che “c’è un’indagine attiva e in corso” e ha invitato residenti e visitatori a evitare l’area mentre gli agenti mettono in sicurezza la zona. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali vittime o fermati.

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