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Sparatoria in Germania, media: “Almeno 5 morti, arrestati alcuni sospetti”

Sparatoria in Germania, media: “Almeno 5 morti, arrestati alcuni sospetti”

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Sparatoria in Germania, media: “Almeno 5 morti, arrestati alcuni sospetti” Adnkronos

(Adnkronos) –
Sono almeno 5 le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Secondo quanto riporta la Bild, citando un portavoce della polizia: “Sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e ci sono diversi morti”. 

Secondo le prime informazioni, la zona interessata dalla sparatoria è nella zona di Dankersstraße a Stade, dove gli agenti avrebbero già arrestato uno o più sospetti. 

Testimoni oculari hanno segnalato diversi morti parlando con i media. Al momento, i motivi della sparatoria sono del tutto sconosciuti. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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