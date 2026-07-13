»
»
Sparatoria con agenti Ice nel Maine: uccisa una persona

Sparatoria con agenti Ice nel Maine: uccisa una persona

di |
Sparatoria con agenti Ice nel Maine: uccisa una persona Adnkronos

(Adnkronos) – Una persona è stata uccisa a Biddeford, nel Maine, in una sparatoria che ha visto coinvolti anche agenti dell’Ice. A renderlo noto è stato il presidente della Camera locale, Ryan Fecteau, spiegando che sul posto sono intervenuti la Polizia dello Stato e il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza per ricostruire l’accaduto, mentre si prevede anche l’apertura di un’indagine da parte dell’Fbi. Le autorità locali – citate da Cnn – hanno confermato il verificarsi di un’operazione di polizia nell’area, precisando che al momento non vi sono minacce per la popolazione, senza fornire ulteriori dettagli.  

L’episodio arriva a meno di una settimana dalla morte di Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano ucciso da un agente dell’Ice durante un controllo stradale a Houston.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche