Sparatoria a Seattle, la diretta video del venditore di dolci e la folla in fuga

(Adnkronos) – La sparatoria avvenuta al festival gastronomico Bite of Seattle è stata ripresa anche dal titolare di uno degli stand. Durante la diretta social di Hawaiian Honey Cones, un uomo sta mostrano uno dei dolci presenti allo stand quando qualcuno alle sue spalle avverte che c’è una sparatoria in corso. Immediatamente l’uomo si mette al riparo e la diretta riprende gli attimi successivi di concitazione e fuga delle persone presenti al festival.

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