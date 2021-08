Oggi è arrivato lo stop anche dalla Galizia, l'ultima regione nel Paese iberico in cui la misura era ancora in vigore. Mentre la California imporrà a tutti gli insegnanti e al personale scolastico di mostrare il certificato vaccinale o di sottoporsi a regolari test per il coronavirus.

La giustizia della Galizia ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola, l’ultima nel Paese iberico in cui la misura era ancora considerata vigente. Lo ha reso noto il tribunale regionale galiziano, la sede giudiziaria responsabile della decisione. Con questa sentenza, l’obbligo del green pass rimane escluso in tutte le regioni della Spagna, dopo le precedenti decisioni negative dei tribunali di altri territori come l’Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l’obbligo.

Le ragioni della bocciatura

In un comunicato, il tribunale regionale spiega che ha adottato questa risoluzione in seguito all’irregolarità di procedura da parte del governo della Galizia, che, secondo i giudici, non ha sottoposto correttamente alla valutazione dell’autorità giudiziaria l’ordinanza del 22 luglio scorso in cui introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio.

L’ok del tribunale era requisito indispensabile in quanto si tratta di una misura limitativa di diritti individuali. A causa di queste irregolarità riscontrate, il requisito del green pass obbligatorio in determinate circostanze è pertanto considerato “privo di vigenza”.

Covid, negli Usa Fda valuta richiamo vaccino per immunodepressi

La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia del farmaco statunitense, potrebbe autorizzare, già oggi i richiami per il vaccino contro il Covid-19, da destinare a pazienti con sistema immunitario indebolito, perché’ ammalati di cancro o perché sottoposti a trapianto e quindi sotto cure antirigetto. Il Washington Post ha sottolineato che l’autorizzazione per le persone che hanno maggiore probabilità di ammalarsi porrebbe fine a un sistema illegale di vaccinazioni, già in atto in alcune aree del Paese.

In California vaccino o test regolari per insegnanti e personale scuole

La California imporrà a tutti gli insegnanti e al personale scolastico di mostrare il certificato vaccinale o di sottoporsi a regolari test per il coronavirus, ha detto il governatore, Gavin Newsom. Si tratta del primo Stato della Nazione a imporre questo requisito a tutti i dipendenti delle scuole pubbliche e private.