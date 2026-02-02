SpaceX vuole lanciare un milione di satelliti per data center orbitali

SpaceX, l’operatore satellitare di Elon Musk che controlla Starlink, ha depositato alla FCC (Federal Communication Commission) una circostanziata domanda per il lancio in orbita bassa (fra 500 chilometri e 2mila chilometri) di fino a un massimo un milione di satelliti per data center a energia solare.

L’obiettivo di Musk è creare una maxi rete di data center spaziali in orbita intorno alla Terra.

La domanda alla FCC

La domanda è stata depositata venerdì, un file di 8 pagine, con la richiesta ufficiale alla Federal Communications Commission per una “costellazione di satelliti con una capacità computazionale mai vista prima per alimentare modelli di Intelligenza Artificiale (AI) e le applicazioni su essa basate”.

Il piano è sconvolgente nella sua portata e farebbe impallidire l’attuale costellazione Starlink, che attualmente comprende oltre 9.600 satelliti in orbita terrestre.

Nel documento, SpaceX descrive il suo sistema di Orbital Data Center proposto. “Per fornire la capacità di calcolo necessaria per l’inferenza di intelligenza artificiale su larga scala e per le applicazioni di data center che servono miliardi di utenti in tutto il mondo, SpaceX mira a implementare un sistema fino a un milione di satelliti che opereranno all’interno di gusci orbitali stretti, che si lasciano fino a 50 km di distanza dagli altri (lasciando spazio sufficiente per deconfliggere con altri sistemi con ambizioni simili)”, sostiene l’azienda.

(Credit: FCC/SpaceX)

Data center in orbita a energia solare

Gli stessi satelliti sfrutterebbero l’energia solare, orbitando “tra 500 km e 2.000 km di altitudine e 30 gradi di inclinazione orbitale eliosincrona”, aggiunge l’azienda. I data center orbitanti utilizzerebbero anche “collegamenti ottici”, o laser, per connettersi a Starlink, sfruttando l’attuale sistema Internet satellitare per instradare il traffico verso gli utenti sottostanti.

“I data center orbitali sono il modo più efficiente per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo dell’IA”, aggiunge in grassetto il documento, evidenziando i crescenti costi energetici dei data center di IA sulla Terra. L’azienda scommette inoltre di poter lanciare i data center spaziali in tempi rapidi utilizzando il più potente veicolo Starship di SpaceX, che è anch’esso fondamentale per potenziare Starlink con satelliti di nuova generazione.

(Credit: FCC/SpaceX)

L’azienda ha presentato la richiesta mentre SpaceX sta preparando un’offerta pubblica iniziale (IPO), che a quanto pare contribuirà a finanziare la spinta verso i data center orbitali. Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha precedentemente affermato che la sua tecnologia Starlink ha già creato le basi per la costruzione della rete di data center orbitali.

Richiesta senza precedenti

Tuttavia, la richiesta di un milione di satelliti sembra essere senza precedenti e probabilmente sarà sottoposta a un attento esame da parte della FCC, insieme a critici e concorrenti. All’inizio di questo mese, la commissione ha approvato una richiesta di SpaceX per la gestione di altri 7.500 satelliti per la sua costellazione Starlink di seconda generazione, anche in orbite inferiori. Ma l’autorità di regolamentazione non è riuscita a concedere l’autorizzazione per l’intero numero di 22.488.

I dettagli sui data center orbitali di SpaceX, inclusa la loro massa, sono rimasti vaghi. Nella richiesta, SpaceX afferma semplicemente di “prevedere la progettazione e la gestione di diverse versioni di hardware satellitare per ottimizzare le operazioni attraverso le orbite”.

L’analista del settore satellitare Tim Farrar ha dichiarato a PCMag: “Questa richiesta sembra piuttosto affrettata e in una fase ancora molto precoce”. Ma ha aggiunto che ciò fornisce una giustificazione per una presunta fusione tra SpaceX e xAI, un’altra azienda di Musk creata per competere con OpenAI.

IPO in cantiere

Farrar ha detto: “SpaceX non può spendere i 50 miliardi di dollari che l’IPO dovrebbe raccogliere per i suoi attuali progetti Starlink e Starship, mentre xAI ha un disperato bisogno di più soldi possibile per tenere il passo con i rivali”.

La FCC ha storicamente approvato soltanto una frazione delle richieste di satelliti di SpaceX a causa di problemi normativi e di detriti orbitali.

