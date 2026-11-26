Dalla corsa ai data center orbitali alla governance dello Spazio: l’autorizzazione della FCC solleva interrogativi su sostenibilità, detriti orbitali e dipendenza da un unico attore privato. Le proteste di Amazon, Viasat, scienziati e ambientalisti.

100mila satelliti operativi entro il 2035 e 1 milione entro il 2040: ecco Starmind

La Federal Communications Commission degli Stati Uniti (US FCC) ha autorizzato SpaceX a schierare fino a un milione di satelliti per il progetto Starmind, una costellazione di data center orbitali destinata al calcolo per l’intelligenza artificiale (o superintelligenza). È una decisione storica, ma anche un test decisivo sulla governance dello spazio: un’autorizzazione enorme, rilasciata a un’azienda privata, con scadenze lontane e dubbi ambientali ancora aperti.

L’autorizzazione appena adottata riguarda il sistema “SpaceX Orbital Data Center” e prevede fino a un milione di moduli orbitali di calcolo. La FCC richiede il lancio di almeno un satellite entro il 2033, 100.000 satelliti operativi entro il 2035 e il completamento della costellazione entro il 2040.

Il regolatore autorizza inoltre collegamenti radio di backup per telemetria, tracciamento e comando, oltre a comunicazioni nelle bande 18,8–19,3 GHz in downlink e 28,6–29,1 GHz in uplink. La FCC presenta Starmind come risposta “necessaria” alla crescita della domanda di capacità computazionale per la superintelligenza.

Una corsa senza limiti allo Spazio, non un piano e difficilmente sostenibile. Tante le critiche

L’autorizzazione non equivale a un impegno di lancio. SpaceX ha un decennio per dimostrare che Starmind sia tecnicamente, economicamente e industrialmente realizzabile: il primo satellite deve arrivare in orbita entro il 2033, il milionesimo entro il 2040.

Amazon, attraverso Kuiper Systems, aveva chiesto alla FCC di negare l’autorizzazione, definendo Starmind semplicemente “un’ambizione elevata e non un piano concreto”. Anche Viasat e la American Astronomical Society avevano presentato petizioni contrarie al progetto, ma tutte egualmente respinte dalla Commissione.

Potere privato e intessi di Stato: chi controlla lo Spazio?

Il nodo non è soltanto il numero di satelliti, che è spropositato e già determina seri problemi di sostenibilità spaziale della costellazione. La FCC ha di fatto attribuito a SpaceX una potenziale capacità infrastrutturale di scala planetaria, collocandola al centro di una nuova filiera strategica: lanci, connettività, chip, energia solare e calcolo distribuito. Ricordiamoci che SpaceX ha già una costellazione di 20mila satelliti, la più grande al mondo (e lo resterà per molto tempo).

Questo rafforza un modello in cui un singolo gruppo privato controlla l’accesso allo spazio, la logistica orbitale e una parte crescente delle infrastrutture digitali. Per gli Stati Uniti può significare velocità e vantaggio competitivo, per alleati e concorrenti, però, significa dipendenza da un attore non pubblico, con interessi commerciali propri e un ruolo politico molto visibile.

Il problema dello pattumiera spaziale e della concentrazione di potere nelle mani di un solo uomo

Earthjustice contesta che la decisione della FCC sia stata assunta senza la necessaria valutazione ambientale richiesta dal National Environmental Policy Act. La Commissione, secondo l’organizzazione, avrebbe escluso dal proprio perimetro le questioni ambientali e l’impatto sull’astronomia ottica.

Noi saremo degli inguaribili romantici, ma collocare in bassa orbita terrestre decine di migliaia di satelliti ogni anno, da qui al 2040, significa non poter più ‘mirar’ le stelle.

Il rischio più concreto è la saturazione orbitale. Un milione di satelliti aggiunti a una popolazione di oggetti già in rapida crescita aumenta la probabilità di congiunzioni, collisioni e detriti. La sostenibilità dell’orbita bassa diventa così una questione di interesse collettivo, non un semplice problema di ingegneria aziendale. Le opposizioni di astronomi e operatori satellitari confermano che gli effetti non sono solo teorici.

L’unica cosa certa, al momento, è che SpaceX continua la sua marcia alla conquista dello Spazio, con numeri che davvero rendono difficile immaginare oggi un’alternativa valide ai suoi satelliti, o anche solo la possibilità di competere ad armi pari per qualsiasi altro attore (magari europeo). Un’altra cosa abbastanza chiara è che un progetto del genere è davvero difficile da realizzare nei tempi previsti e sa tanto di propaganda, ma anche di marketing ben orchestrato da parte di un trilionario, un uomo (il miglior brand di sé stesso della storia) che sta scalando il potere come mai un privato è riuscito prima di lui negli ultimi decenni.

Dall’autonomia europea nell’accesso allo Spazio alla sicurezza delle reti satellitari alle tecnologie dual use, fino ai temi chiave da proporre per la riunione ministeriale intermedia dell’ESA in programma a Roma il prossimo 15 dicembre: saranno queste le sfide al centro della 3° edizione della Conferenza Space&Underwater – New Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity – in programma il 1° dicembre 2026, presso l’Auditorium “Luigi Broglio” dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a Roma.

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