SpaceX, Tesla e xAI: Musk pensa alla maxi-fusione?

Oggi apriamo con la possibilità di una fusione storica tra le società Tesla, SpaceX e xAI dell’uomo più ricco del mondo Elon Musk. Un super gruppo tech che va dallo Spazio all’energia e che darebbe vita ad un avanzato ecosistema integrato che controllerebbe l’intera catena del valore dell’AI.

DNA. Henna Virkkunen liquida il fair share e promuove al suo posto il nuovo sistema di conciliazione volontaria fra operatori Tlc e OTT. L’equo compenso degli editori possibile soluzione per le dispute con le Big Tech?

Non solo l’Italia sanziona Cloudflare. La piattaforma di servizi digitali è stata condannata anche in Giappone per aver consentito a siti pirata di offrire illegalmente accesso a contenuti protetti da diritto d’autore.

