SpaceX ha siglato un accordo per acquisire un portafoglio di spettro i n bada 800 MHz a bassa frequenza (low-band) a copertura nazionale negli Usa. Elon Musk getta così il guanto di sfida agli operatori storici negli Stati Uniti, entrando direttamente nell’arena delle frequenze mobili.

L’azienda aerospaziale guidata da Elon Musk pagherà circa 8 miliardi di dollari in contanti per acquisire gli asset dalla società di private equity Grain Management; la notizia è stata riportata dal Wall Street Journal.

L’operazione, che prevede l’acquisizione del 100% del portafoglio di spettro a 800 MHz a copertura nazionale di Grain Management, è soggetta all’approvazione della Federal Communications Commission (FCC). Grain aveva acquisito queste frequenze da T-Mobile all’inizio dell’anno.

Potenziamento del D2C di Starlink

Il servizio satellitare “direct-to-cellular” Starlink Mobile di SpaceX dispone già di spettro globale a banda media (mid-band) a 2 GHz per garantire un’elevata capacità di banda. Il nuovo spettro consentirà al segnale di superare gli ostacoli.

Le frequenze a bassa banda possono coprire lunghe distanze e penetrare strutture dense come muri e vegetazione, superando un importante ostacolo tecnico che in precedenza limitava le reti mobili satellitari non disegnate per penetrare all’interno degli edifici.

Operatori TLC sotto pressione

“Gli operatori di telefonia mobile già affermati hanno espresso apertamente scetticismo sulla capacità della rete di SpaceX di eguagliare la qualità delle loro reti”, hanno detto gli analisti di William Blair. “Ci aspettiamo che SpaceX proponga un pacchetto molto interessante che combini la banda larga Starlink e il servizio Starlink Mobile. L’azienda potrebbe includere nell’offerta anche Grok”, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da xAI, società di Musk.

“Vedremo maggiori investimenti, più opportunità per diversi operatori e gli Stati Uniti alla guida mondiale delle tecnologie di nuova generazione, a vantaggio dei consumatori di tutto il Paese“, ha detto il presidente della FCC, Brendan Carr, commentando l’accordo tra SpaceX e Grain.

David Grain, CEO di Grain, ha aggiunto che l’accordo ha “il potenziale per cambiare il luogo e le modalità con cui gli americani si connettono”.

Banda 800 MHz gira sulla maggior parte dei dispositivi

La maggior parte degli attuali dispositivi mobili supporta la banda di frequenza a 800 MHz, eliminando così per i consumatori la necessità di acquistare telefoni satellitari proprietari.

Rich Young, portavoce di Verizon, ha sottolineato che, nonostante l’acquisizione dello spettro da parte di SpaceX, restano da superare alcuni ostacoli. “Un’azienda può anche disporre di un’enorme quantità di spettro, ma se non possiede la rete necessaria per utilizzarlo, ciò non conta nulla: si tratta solo di frequenze inutilizzate”, ha osservato Young.

Titoli TLC giù in Borsa

I titoli di T-Mobile US, Verizon e AT&T cedevano tra il 5% e il 6% nelle contrattazioni pre-apertura a Wall Street, mentre l’indice STOXX Europe 600 Telecommunications perdeva il 2,7%, toccando il minimo da febbraio. Al contrario, le azioni di SpaceX guadagnavano oltre il 3% prima dell’apertura della Borsa di New York.

Venerdì in tarda mattinata, Deutsche Telekom – fortemente esposta negli Stati Uniti tramite T-Mobile, di cui detiene oltre il 50% – registrava un calo del 7%; nello stesso tempo, la britannica Vodafone arretrava del 3,8%, la francese Orange perdeva il 2,8% e la spagnola Telefónica scendeva del 3,3%.

Resistono le tower company

A differenza degli operatori di telecomunicazioni, le società che gestiscono le torri sembrano aver beneficiato in Borsa della mossa di SpaceX; gli investitori scommettono che le ambizioni del gruppo di Elon Musk possano, nel tempo, stimolare la domanda di ulteriori infrastrutture terrestri.

American Tower, Crown Castle e SBA Communications hanno registrato rialzi tra il 5% e il 6% nelle contrattazioni pre-apertura di Wall Street. In Europa, l’italiana INWIT ha guadagnato il 3,7% e la spagnola Cellnex è salita di oltre il 4%.

Morgan Stanley giudica l’operazione “costruttiva” per i gestori di torri, sottolineando che anche una rete incentrata sui satelliti potrebbe richiedere l’installazione di torri, impianti su tetti e “small cell”, mentre una concorrenza più ampia in ambito urbano richiederebbe una quantità decisamente maggiore di infrastrutture terrestri e di spettro.

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