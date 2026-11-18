E’ stato pensato per gli amanti della natura, che vanno in campeggio nel bosco ma vogliono restare connessi anche in tenda. Ma il nuovo terminale satellitare portatile a batteria di SpaceX, battezzato Starlink Mini 2, appena presentato negli Usa, piace molto alla Difesa in Ucraina. La nuova tavoletta, con batteria estraibile, compatibile con il WiFi 6 e con supporto USB-C ha un costo iniziale di 999 dollari e al momento è disponibile negli Usa.

Starlink Mini 2 è la nuova generazione di tavoletta portatile per connettività satellitare.

Il dispositivo è dotato di una batteria rimovibile che garantisce fino a 4,5 ore di autonomia senza collegamento alla rete elettrica; supporta inoltre lo standard Wi-Fi 6 e consente una rapida sostituzione della batteria. Negli Stati Uniti sono già stati aperti i preordini per un numero limitato di clienti. Il pacchetto iniziale ha un costo di 999 dollari.

Quanto costa lo Starlink Mini 2 e quando sarà disponibile in Ucraina?

I preordini per lo Starlink Mini 2 sono ora aperti a un gruppo selezionato di utenti negli Stati Uniti che hanno ricevuto un invito personale dall’azienda.

Secondo The Verge, il pacchetto iniziale ha un costo di 999 dollari. È importante sottolineare che tale prezzo include non soltanto il terminale, ma anche 12 mesi di servizio internet satellitare con il piano “Roam Unlimited”. SpaceX stima il valore annuale di questo piano in 2.100 dollari.

Per prenotare il dispositivo, ai clienti viene richiesto il versamento di un deposito rimborsabile di 100 dollari. Il saldo rimanente dovrà essere corrisposto prima della spedizione. Le prime consegne sono previste per la metà di dicembre 2026.

Lancio ancora nebuloso. Quale vantaggio in Ucraina?

SpaceX ha in programma di estendere la vendita del prodotto ad altri mercati, ma non ha ancora comunicato date precise per il lancio dello Starlink Mini 2 in Europa e nemmeno in Ucraina. Non è inoltre chiaro quale sarà il costo del terminale senza il pacchetto di abbonamento annuale incluso.

Per il mercato ucraino, il principale vantaggio di questo nuovo dispositivo potrebbe risiedere nella sua autonomia. La possibilità di utilizzare la connettività satellitare senza la necessità di una presa elettrica risulta particolarmente utile in caso di interruzioni prolungate dell’energia elettrica o in aree caratterizzate da una copertura di rete mobile instabile. Per non parlare degli usi per la Difesa, cui farà certamente comodo avere la possibilità di connettersi via satellite anche tramite un portatile.

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