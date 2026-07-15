SpaceX: per la prima volta azioni sotto il prezzo dell’Ipo di 135 dollari, -40% dal picco

(Adnkronos) – Per la prima volta da quando si è quotata in Borsa, SpaceX vede il suo titolo scendere sotto il valore dell’Ipo di 135 dollari, perdendo fino al 2% circa, per poi recuperare. Quella dell’azienda è stata l’Ipo più grande di sempre e ha permesso al Ceo Elon Musk di diventare trilionario. Nelle scorse settimane però il titolo ha perso molto rispetto al boom iniziale che aveva portato il prezzo delle azioni fino a 225 dollari; più o meno il ribasso è del 40%.

Con il nuovo calo l’azienda spaziale è arrivata a bruciare 800 miliardi di dollari di valore in un mese e le vendite hanno colpito anche i bond emessi da SpaceX a fine giugno. L’Ipo aveva portato a una raccolta da 86 miliardi di dollari e a una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. La quota dello stesso Musk è scesa a circa 760 miliardi di dollari dai 1.200 miliardi dei primi giorni di quotazione. Recentemente, con una procedura accelerata, il titolo è entrato a far parte del Nasdaq-100. Con il mercato che valuta le azioni meno del prezzo fissato nel giorno dell’Ipo, gli investitori entrati al momento del collocamento registrano una perdita potenziale.

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