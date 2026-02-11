Elon Musk, Ceo di SpaceX, ha fornito un quadro chiaro di come la sua azienda spaziale prevede di generare profitti nel 2026. In un post sulla piattaforma X, Musk ha fatto sapere che la quota di competenza della NASA sui ricavi di SpaceX del prossimo anno sarà soltanto del 5%.

La NASA rappresenta una frazione dei ricavi di SpaceX

Si tratta di una piccola parte del totale che SpaceX prevede di incassare. L’annuncio ha fatto rumore perché SpaceX ha iniziato agli esordi come un’azienda che collaborava a stretto contatto con la NASA su lanci e missioni, incluso il trasporto di astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale.

L’evoluzione del business è stata ben diversa. Il commento di Musk mostra come il business di SpaceX sia cambiato rapidamente con l’espansione dell’azienda in altri settori. SpaceX è nota in tutto il mondo per i suoi razzi Falcon riutilizzabili e per la navicella spaziale Starship, che mira a portare gli esseri umani più in profondità nello spazio.

Starlink, ha preso quota il servizio di Internet satellitare

Gestisce anche un importante servizio Internet satellitare chiamato Starlink, che collega utenti in molti paesi. Secondo il post di Musk, i ricavi derivanti da Starlink e da altre attività commerciali saranno molto più elevati dei guadagni di SpaceX dai contratti con la NASA.

Questo cambiamento evidenzia la natura mutevole del settore spaziale, dove i flussi di entrate privati ​​stanno diventando sempre più importanti, nonostante la continua collaborazione con le agenzie spaziali. Elon Musk stesso ha detto che la NASA rappresenterà una piccola parte del business di SpaceX. Nel suo messaggio sulla piattaforma social X, Musk ha detto che, pur rispettando ancora la NASA e il suo ruolo nell’esplorazione spaziale, i ricavi che la NASA contribuirà al business complessivo di SpaceX il prossimo anno rappresenteranno solo circa il cinque percento.

SpaceX non pubblica dati ufficiali perché non è quotata

Ha utilizzato il commento per sottolineare come i ricavi provenienti da altre fonti, come i servizi satellitari Starlink e i lanci commerciali, ora dominino il quadro finanziario dell’azienda. SpaceX non pubblica dati finanziari dettagliati perché è un’azienda privata. La dichiarazione di Musk è quindi un raro commento pubblico su come si prevede che saranno suddivisi i ricavi dell’azienda. Gli osservatori del settore hanno notato che la dipendenza di SpaceX dai contratti con la NASA è diminuita nel tempo, con l’aumento dell’offerta di servizi commerciali.

Perché la quota della NASA si sta riducendo?

La NASA è stata uno dei primi e più visibili clienti di SpaceX. Secondo quanto riportato, il governo ha assegnato all’azienda contratti per il lancio di satelliti scientifici, il trasporto di rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale e il trasporto di astronauti. Questi progetti hanno contribuito a costruire la reputazione di SpaceX nel settore aerospaziale e le hanno fornito un supporto finanziario iniziale.

Tuttavia, con l’espansione dei propri servizi, i ricavi derivanti dai contratti con la NASA sono diminuiti costantemente. Una delle principali ragioni di questo cambiamento è Starlink, una rete satellitare che fornisce connettività Internet a clienti in tutto il mondo.

Starlink si è espansa rapidamente e ora supporta servizi a banda larga per case, aziende e organizzazioni in molti paesi. Gli abbonamenti e le partnership a Starlink hanno generato rapidamente ingenti profitti, diventando una parte fondamentale del modello di business di SpaceX. Entro il 2026, si prevede che rappresenteranno una parte significativa del fatturato totale dell’azienda.

Il ruolo crescente di Starlink nel futuro di SpaceX

Starlink è un gruppo di migliaia di satelliti che orbitano attorno alla Terra per fornire servizi Internet. Milioni di persone si sono iscritte al servizio e SpaceX lo ha reso disponibile in molte altre aree. Questa attività di Internet satellitare è diventata una delle principali fonti di reddito dell’azienda. Contribuisce a finanziare altre attività e garantisce a SpaceX un flusso costante di denaro che non proviene soltanto dai lanci di razzi. Con l’aumento delle iscrizioni a Starlink, si prevede che questo porterà ancora più denaro a SpaceX. La dichiarazione di Musk chiarisce che l’anno prossimo i contratti con la NASA rappresenteranno solo una piccola parte dei guadagni dell’azienda rispetto a servizi commerciali come Starlink.

