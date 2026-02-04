I titoli del comparto spaziale in Borsa a New York sono andati in orbita dopo l’annuncio di Elon Musk di voler concludere la fusione fra SpaceX e xAI e (forse anche Tesla).

I titoli del comparto spaziale sono andati in orbita dopo l’annuncio di Elon Musk di voler concludere la fusione fra SpaceX e xAI e (forse anche Tesla), un’operazione che porterebbe ad una valutazione combinata di 1,25 trilioni di dollari della nuova entità post merger. Una spinta colossale all’intero comparto spaziale in vista di una possibile espansione delle infrastrutture di intelligenza artificiale fuori dalla Terra.

Musk stima che entro due o tre anni, il modo più conveniente per generare elaborazione AI sarà nello spazio.

Rally del comparto Spazio a New York grazie a SpaceX

L’accordo da record ha innescato un rally in un settore relativamente nascente sulla Borsa di New York. Le azioni Rocket Lab e Planet Labs sono aumentate rispettivamente del 3,9% e dell’1,2%, mentre AST SpaceMobile ha guadagnato il 4,3%. Intuitive Machines ha guadagnato il 4,7% e Redwire è salita di circa il 2%.

Musk ha detto che il merger fra SpaceZ e xAI mira a creare un motore di innovazione ambizioso e verticalmente integrato, che combini intelligenza artificiale, tecnologia missilistica, servizi internet spaziali, comunicazioni dirette al cellulare e una piattaforma per informazioni in tempo reale e libertà di parola.

“Altri potrebbero aderire alla grandiosa visione di Musk di data center nel cosmo, e questo potrebbe solo stuzzicare l’appetito in vista di quella che potrebbe essere la più grande IPO di tutti i tempi”, ha detto Russ Mould, direttore degli investimenti di AJ Bell.

La fusione di due delle più grandi aziende private al mondo arriva mentre SpaceX pianifica un’offerta pubblica di lancio di grande successo quest’anno, che potrebbe valere oltre 1,5 trilioni di dollari.

Gli investimenti globali nella tecnologia spaziale sono destinati a crescere ulteriormente quest’anno, spinti dalla spesa pubblica per i sistemi satellitari destinati alla difesa e dalle scommesse del settore privato sulla capacità di lancio, ha dichiarato il mese scorso la società di investimento Seraphim Space.

“Questa è la conferma più forte che lo spazio sarà la spina dorsale della prossima ondata di intelligenza artificiale”, ha detto Mark Boggett, CEO di Seraphim Space.

I grandi sogni di Musk

Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha una lunga storia di promesse ambiziose e spesso di ritardi nel mantenerle. Molte delle sue idee più ambiziose sono ancora in fase di sviluppo, tra cui l’FSD (Full Self Driving) di Tesla, che non è ancora completamente autonomo nonostante anni di previsioni che lo sarebbe stato presto.

Il suo vasto impero commerciale – quello che alcuni investitori e analisti chiamano informalmente “Muskonomy” – comprende anche il produttore di chip per il cervello Neuralink e l’azienda di tunnel Boring Company.

Tesla, che lo scorso anno ha perso il primato mondiale nelle vendite di veicoli elettrici a favore della cinese BYD, prevede quest’anno una spesa record di oltre 20 miliardi di dollari, che saranno utilizzati per costruire fabbriche per i veicoli autonomi Cybercab, robot Optimus, autocarri, batterie e produzione di litio.

Data center nello spazio

Musk sta prendendo provvedimenti per la costruzione di data center nello spazio. SpaceX ha recentemente richiesto l’autorizzazione per lanciare una costellazione di un massimo di 1 milione di satelliti che orbiteranno attorno al pianeta e sfrutteranno il sole per alimentare data center di intelligenza artificiale. Costruire e poi sostenere una costellazione di 1 milione di satelliti, ciascuno con una vita utile di cinque anni, richiederebbe il lancio in orbita di circa 200.000 satelliti all’anno, hanno scritto martedì gli analisti di MoffettNathanson in una nota.

Il capitale necessario per costruire una grande costellazione di elaborazione orbitale potrebbe essere così ingente che SpaceX potrebbe dover attingere ai mercati azionari pubblici, sostengono gli analisti.

