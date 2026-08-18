Intesa Sanpaolo deteneva al 30 giugno una partecipazione in SpaceX del valore di 966 milioni di dollari, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense citato da Reuters. Una partecipazione ben anteriore all’IPO di giugno. In altri termini, la banca italiana ci crede e da tempo.

Alla fine del secondo trimestre, la principale banca italiana possedeva quasi 5,66 milioni di azioni della società aerospaziale e satellitare di Elon Musk, ottenendo così un’esposizione significativa alla società recentemente quotata. L’investimento risale al 2023 e dimostra quindi come per l’istituto di credito l’investimento sia strategico da tempo, e riguardi in primis le possibilità di sviluppo del settore aerospaziale.

Anche Unipol ha investito in SpaceX, ma dopo il crollo in borsa sta meditando di uscire dal capitale. Un’operazione quindi meramente finaziaria.

SpaceX diventa la principale partecipazione azionaria statunitense di Intesa Sanpaolo

Alla fine di giugno, l’investimento rappresentava la maggiore singola partecipazione all’interno del portafoglio azionario statunitense di Intesa Sanpaolo.

Con un valore complessivo di circa 2,92 miliardi di dollari, il portafoglio azionario USA della banca vedeva SpaceX rappresentare circa il 33% del totale.

La dimensione dell’investimento rende quindi SpaceX una componente particolarmente rilevante dell’esposizione dichiarata da Intesa Sanpaolo ai titoli quotati negli Stati Uniti.

La valutazione di SpaceX raggiunge circa 1.900 miliardi di dollari

SpaceX ha fatto il suo ingresso sui mercati pubblici a giugno attraverso un’offerta pubblica iniziale, offrendo agli investitori un accesso diretto tramite i mercati azionari alla società attiva nei razzi e nei satelliti.

La società presenta attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 1.900 miliardi di dollari.

Il documento di Intesa Sanpaolo evidenzia quindi la consistente posizione del gruppo bancario italiano in una delle maggiori società recentemente quotate negli Stati Uniti, con SpaceX che alla fine del secondo trimestre rappresentava quasi un terzo del suo portafoglio azionario americano.

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