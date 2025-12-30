SpaceX, in caso di IPO addio al sogno di colonizzare Marte?

Elon Musk ha confermato la volontà di quotare SpaceX in Borsa, una mossa che ha sollevato non poche domande su cosa ciò potrebbe implicare per i suoi ambiziosi piani di colonizzazione di Marte.

Lo scorso 10 dicembre, in risposta ad un articolo del sito specializzato di Ars Technica secondo cui i proventi di una eventuale quotazione di SpaceX potrebbero finire destinati allo sviluppo di AI e data center nello spazio, Musk ha confermato l’accuratezza dell’informazione, il tutto dopo che Bloomberg ha reso di dominio pubblico il dibattito su una possibile quotazione di SpaceX entro metà del 2026.

Le esigenze degli azionisti

Tuttavia, va anche detto che tutte le società quotate in Borsa hanno l’obbligo di soddisfare i loro azionisti e che il piano di colonizzazione di Marte di SpaceX non soltanto ha bisogno di fondi notevoli, ma anche di molto tempo. Gli azionisti non sono sempre così pazienti e disponibili ad attendere troppo tempo per passare all’incasso.

“I mercati pubblici hanno obiettivi e prospettive diverse rispetto alla visione strategica fornita da una proprietà singola o limitata”, ha detto Abram Walton, professore e direttore esecutivo del Center for Innovation Management and Business Analytics presso la Florida Tech. “In presenza di mercati pubblici esigenti e che vogliono il guadagno rapido, la missione su Marte sarà potenziata oppure sarà maggiormente a rischio?”.

Greg Autry, rettore associato per la commercializzazione e la strategia spaziale presso l’Università della Florida Centrale, ha detto di non sottovalutare l’obiettivo di SpaceX su Marte.

“Lo scopo di qualsiasi azienda è soddisfare le esigenze dei propri clienti, in modo da poter ricavare denaro da loro per pagare le attività dell’azienda, generare profitti per farla crescere ulteriormente e ripagare gli azionisti”, ha detto Autry.

Le mire su Marte

Ha aggiunto altresì che, a un certo punto, coloro che investono nell’azienda meriteranno un ritorno sul loro investimento. Ma, ha detto che sarà anche fondamentale che SpaceX si rivolga ai propri clienti, ed è qui che potrebbe entrare in gioco l’obiettivo di Marte.

“È molto importante rendersi conto che uno dei clienti di SpaceX potrebbe essere qualcuno che, dopo l’IPO, avrà un trilione di dollari e vorrebbe andare su Marte”, ha affermato Autry.

Ha affermato che Musk avrà a disposizione ingenti risorse finanziarie e che non ha certo perso il suo forte interesse a stabilire una presenza su Marte. Sebbene Musk possa fare leva su diverse aziende per sostenere i suoi sforzi, SpaceX sarà probabilmente la scelta principale per portare a termine il progetto.

“Ciò non è in conflitto con gli obblighi della dirigenza di SpaceX”, ha chiosato Autry. “O con l’impegno condiviso dei consigli di amministrazione nei confronti degli azionisti per generare profitti”.

Il grosso dei ricavi da Starlink

Le speculazioni sulla quotazione in borsa di SpaceX si sono inseguite per settimane. Il 5 dicembre, il Wall Street Journal ha riferito che SpaceX stava valutando una vendita secondaria di azioni che avrebbe valutato l’azienda a 800 miliardi di dollari. Nel frattempo, Reuters aveva riportato che una fonte anonima aveva affermato che SpaceX prevedeva di raccogliere oltre 25 miliardi di dollari.

Ma dopo quelle indiscrezioni di inizio dicembre, Musk si è rivolto a X per affermare che non erano fondate.

“SpaceX ha un flusso di cassa positivo da molti anni ed effettua periodicamente riacquisti di azioni due volte all’anno per fornire liquidità a dipendenti e investitori”, ha scritto Musk. “Gli incrementi di valutazione sono funzione dei progressi di Starship e Starlink e dell’acquisizione di spettro globale direct-to-cell, che aumenta notevolmente il nostro target di mercato”.

L’azienda possiede e gestisce il servizio Internet Starlink e lancia frequentemente satelliti dalla Florida e dalla California, fornendo Internet satellitare in alcuni dei luoghi più remoti della Terra. SpaceX è anche il principale fornitore di servizi di lancio per la NASA, il governo e carichi utili commerciali. Tuttavia, è Starlink a generare la maggior parte dei profitti di SpaceX.

L’azienda sta sviluppando in Texas il suo sistema di lancio di nuova generazione, Starship. L’imponente veicolo è progettato per trasportare un carico utile significativamente maggiore, inclusi i satelliti Starlink, ed è completamente riutilizzabile.

Data center nello spazio

Abhi Tripathi, direttore del Mission Ops Space Sciences Laboratory presso l’Università della California, Berkeley, ha detto che Musk aveva precedentemente affermato di apprezzare l’idea che più persone potessero investire in SpaceX, in particolare investitori al dettaglio. Sebbene si presumesse che prima o poi ci sarebbe stata un’IPO, fino ad ora non c’era una ragione impellente per farlo.

Ars Technica ha riferito che Musk sta cercando una convergenza di tutte le sue tecnologie. Musk possiede xAI e ha innovato con la tecnologia di guida intelligente e la robotica all’interno di Tesla.

La prossima generazione di satelliti Starlink di SpaceX potrebbe diventare la base di un data center di intelligenza artificiale nello spazio.

“Quindi penso che ora sia la prima volta che si inizia a vedere che potrebbe esserci un punto di ancoraggio”, ha detto Tripathi. “Un punto di ancoraggio potrebbe essere la necessità di finanziare data center di intelligenza artificiale basati nello spazio, il che, ovviamente, consumerebbe molto capitale”.

Satelliti come data center

SpaceX ha già migliaia di potenti satelliti Starlink in orbita. Tripathi ha detto che SpaceX potrebbe facilmente utilizzare le future versioni dei satelliti come data center.

“Se vuole portare l’intelligenza artificiale nello spazio, è un passo logico: perché non utilizzare il prodotto su cui si sta già lavorando da anni?”, ha detto Tripathi.

Walton è d’accordo. Crede che Starlink sia uno dei pilastri finanziari della quotazione in borsa di SpaceX.

Per quanto riguarda l’obiettivo finale di Musk di colonizzare Marte, alcuni vedono dei rischi nel fatto che l’azienda si concentri sui data center: potrebbe distogliere l’attenzione da quell’obiettivo.

Tuttavia, Tripathi ha osservato che potrebbe essere visto più come un trampolino di lancio.

“La priorità numero uno sono i soldi, se tutto va secondo i piani, e i data center di intelligenza artificiale nello spazio generano entrate che possono essere investite nelle ambizioni di Marte”, ha detto Tripathi.

