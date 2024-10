SpaceX accusa le Telco Ue di ostilità e bullismo

SpaceX ha lanciato un duro attacco a un gruppo di operatori di telecomunicazioni europei che la scorsa settimana si sono inseriti nel dibattito sulla possibilità che i servizi satellitari interferiscano con le reti mobili terrestri.

Lo scontro

In un deposito presso la FCC, l’operatore di orbita terrestre bassa (LEO) di proprietà di Elon Musk ha accusato Vodafone, Orange, Telefonica e una manciata di altri di bullismo dopo che le Telco hanno scritto una lettera congiunta, che esortava l’autorità di regolamentazione statunitense a resistere alla tentazione di allentare le misure di sicurezza che attualmente proteggono le reti mobili tradizionali.

In particolare, gli operatori sono preoccupati per gli elevati livelli di potenza dell’offerta direct-to-device (direttamente al dispositivo) di SpaceX, che ha fatto scalpore negli ultimi mesi e che ora è vicina al lancio commerciale.

In sostanza, le società di telecomunicazioni stanno saltando sul carrozzone già messo in moto da AT&T e Verizon. Ad agosto i due operatori statunitensi hanno presentato separatamente una petizione alla FCC per negare una richiesta di SpaceX di deroga alle norme sulla potenza, sostenendo che tale mossa potrebbe creare interferenze dannose alle reti mobili terrestri.

Per quanto possano avere ragione, la protesta non sembra tanto riguardare tanto la questione della potenza quanto la più ampia rivalità nell’arena delle comunicazioni spaziali.

Negli Usa Starlink alleata di T-Mobile US

C’è da dire che negli Usa il principale concorrente di AT&T e Verizon è T-Mobile US, che invece ha fatto squadra con SpaceX con grande clamore nella industry. La coppia ha in programma di lanciare un servizio direct-to-device il prima possibile. Questo è l’obiettivo, almeno. Sono rimasti in silenzio sulle voci di lancio di un servizio di messaggistica di testo direct-to-device prima della fine di quest’anno, il che suggerisce che la tempistica è incerta. Le offerte voce e dati avrebbero dovuto seguire l’anno prossimo, il che potrebbe essere ancora fattibile.



AT&T e Verizon alleate di AST SpaceMobie, concorrente di SpaceX

AT&T e Verizon, nel frattempo, hanno collaborato con la società più piccola AST SpaceMobile per la connettività satellitare diretta al dispositivo basata su LEO. Ma con AST che ha lanciato i suoi primi cinque satelliti diretti allo smartphone solo un mese fa, mentre SpaceX ne ha già più di 175 in orbita, sono parecchio indietro. E per quanto riguarda SpaceX, AST sta architettando questa campagna normativa contro di essa, inclusa la mobilitazione dei suoi partner europei per coinvolgerli.

La petizione congiunta delle società di telecomunicazioni europee è stata firmata da Liberty Global, Orange, PPF Telecom Group, Telefonica, Telenor, United Group e Vodafone; AST SpaceMobile non era nell’elenco, né è stata nominata nella presentazione, ma gli operatori hanno fatto riferimento a una precedente presentazione di AT&T sull’argomento dell’alimentazione. AT&T e Vodafone sono tra gli investitori strategici di AST SpaceMobile, mentre Orange e Telefonica sono tra i suoi partner operatori nominati. “Accogliamo con favore le prospettive di una copertura supplementare dallo spazio e la leadership dimostrata dalla FCC in quest’area, ma nell’interesse dei clienti di telefonia mobile, degli operatori di rete e dei fornitori di servizi europei, le soluzioni D2D devono rispettare il limite stabilito di -120 dBW/m2/MHz e i fornitori di servizi satellitari devono impegnarsi per conformarsi a questo requisito prima di poter essere autorizzati”, hanno affermato gli operatori nella documentazione. C’era anche un suggerimento che potrebbe essere in programma un avvocato, “Qualsiasi allentamento che degradi l’utilità dello spettro che gli operatori di telefonia mobile hanno concesso in licenza dalle rispettive autorità nazionali e che comprometterebbe la qualità del servizio e aumenterebbe i costi di distribuzione, sarebbe una base legale per richiedere un risarcimento danni”, hanno affermato.

SpaceX accusa le Telco Ue di disinfomrazione

Mentre le società di telecomunicazioni europee hanno mantenuto il loro messaggio sulla richiesta di deroga, la risposta di SpaceX è stata molto più schietta. “Apparentemente non contenta di danneggiare solo la concorrenza in America, AST sta ora portando la sua campagna di disinformazione all’estero reclutando i suoi investitori e partner europei per ripetere a pappagallo i suoi punti di discussione e danneggiare anche la concorrenza lì”, si legge. “È significativo che, proprio come la speciosa difesa dell’investitore AST AT&T, questi sostenitori AST non forniscano alcun supporto tecnico alla loro opposizione alla deroga alle emissioni fuori banda di SpaceX”, ha affermato SpaceX, insistendo sul fatto che tale richiesta di deroga si basa su solidi motivi tecnici, legali e di interesse pubblico.

“In definitiva, l’attività congiunta degli investitori e dei partner europei di AST dovrebbe far suonare il campanello d’allarme. Mentre le amministrazioni nazionali europee e le autorità per la concorrenza sono nella posizione migliore per decidere se AST sta colludendo in modo inappropriato per ostacolare l’ingresso competitivo nei mercati europei, la Commissione non dovrebbe cedere alle minacce legali infondate degli investitori e dei partner di AST“, sostiene Space X. “La Commissione non può accettare il tentativo di questi operatori stranieri di intimidirla per mettersi nei panni di altre amministrazioni. Invece, la Commissione dovrebbe continuare a rispettare la sovranità delle altre amministrazioni e consentire loro di esprimere i propri giudizi tecnici sul fatto che AST stia promuovendo una norma sulle emissioni fuori banda che non trova alcuna base tecnica e danneggerebbe inutilmente i consumatori e i servizi di primo soccorso (per cui il servizi è disegnato ndr) “.

C’è di più. SpaceX ha molto in gioco qui: i satelliti non sono economici e ha già speso molto per distribuirli, con molti altri in cantiere. È comprensibile quindi che sia frustrata. Avrà bisogno di più partner operatori più avanti; in effetti, l’azienda ha apertamente chiesto nuovi partner più volte nell’ultimo anno circa, ma non si sarà fatta molti amici sulla scia dei suoi commenti alla FCC.

