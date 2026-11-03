SpaceX punta a diventare un operatore di telefonia mobile a tutti gli effetti negli Stati Uniti e potrebbe farlo attraverso l'acquisizione dell'operatore virtuale controllato da EchoStar.

SpaceX guarda alla telefonia tradizionale

SpaceX punta a diventare un operatore di telefonia mobile a tutti gli effetti negli Stati Uniti e potrebbe farlo attraverso un’acquisizione. Secondo il Washington Post, la società di Elon Musk starebbe valutando l’acquisto di Boost Mobile, il servizio wireless di EchoStar, oppure la possibilità di utilizzare la sua rete.

Un’operazione che consentirebbe a SpaceX di accelerare l’ingresso nel settore delle telecomunicazioni, evitando di dover costruire da zero un’infrastruttura terrestre.

Un rapporto già avviato tra SpaceX ed EchoStar

L’ipotesi di una collaborazione non nasce dal nulla. EchoStar ha recentemente ceduto a SpaceX una quantità significativa di spettro radio (50 MHz) per 17 miliardi di dollari, alimentando le speculazioni sulle intenzioni di Musk nel mercato wireless.

Un eventuale accordo su Boost Mobile rappresenterebbe quindi un ulteriore tassello nella strategia di espansione di SpaceX: integrare la copertura satellitare di Starlink con le infrastrutture terrestri, entrando direttamente in competizione nel mercato della telefonia mobile americana.

La partita resta aperta, ma il possibile ingresso di SpaceX nel wireless tradizionale è ormai uno dei temi che tengono maggiormente in allerta gli investitori del settore.

Starlink cresce e prepara l’espansione nel mobile

Le ambizioni di SpaceX poggiano sui risultati di Starlink, il servizio di connettività satellitare che rappresenta già una realtà consolidata e in forte espansione.

Alla fine del terzo trimestre, Starlink contava 13,6 milioni di utenti, con una crescita di circa il 90% su base annua. La rete, composta da oltre 11mila satelliti e attiva in più di 170 Paesi, ha generato nel trimestre ricavi per 5,2 miliardi di dollari, con margini di profitto superiori al 65%.

Attualmente il servizio è particolarmente competitivo nella connettività Internet ad alta velocità nelle aree rurali. Ma l’evoluzione tecnologica dei satelliti, sempre più capaci di gestire volumi crescenti di dati, apre nuove prospettive anche per la telefonia mobile.

Per offrire una copertura wireless completa, tuttavia, SpaceX avrebbe bisogno anche di infrastrutture terrestri tradizionali. Ed è qui che entra in gioco Boost Mobile.

Perché EchoStar potrebbe essere il partner giusto

Boost Mobile ha chiuso il 2025 con oltre 7,5 milioni di abbonati. Opera come MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ovvero un operatore virtuale che non possiede direttamente le infrastrutture di rete, ma acquista capacità trasmissiva da altri operatori, in questo caso T-Mobile e AT&T.

L’acquisizione di Boost permetterebbe quindi a SpaceX di entrare più rapidamente nel mercato, sfruttando una base clienti già esistente e accordi infrastrutturali già operativi.

Una soluzione che, secondo l’analisi di Al Root su Barron’s, confermerebbe le aspettative di diversi analisti di Wall Street: per sviluppare la propria offerta wireless, SpaceX avrebbe avuto bisogno di un partner industriale.

L’operazione potrebbe inoltre risultare vantaggiosa per EchoStar e per gli stessi T-Mobile e AT&T, che potrebbero diventare fornitori di capacità di rete per SpaceX.

I mercati reagiscono: corre EchoStar

Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati finanziari, con EchoStar tra i principali beneficiari.

Il titolo ha guadagnato il 4,6% nelle contrattazioni pre-market, per poi ridimensionare il rialzo e attestarsi intorno al +2% poco dopo l’apertura di Wall Street.

Più contenute le reazioni degli altri operatori e delle società legate alle infrastrutture di telecomunicazione:

AT&T e T-Mobile hanno perso meno dell’1%.

Verizon ha ceduto circa lo 0,4%.

American Tower ha registrato un calo dello 0,7%.

Crown Castle ha perso l’1,9%, dopo essere salita di circa il 30% nell’ultimo mese anche sulle aspettative di una possibile presenza di SpaceX tra i suoi clienti.

Il titolo SpaceX, invece, ha guadagnato il 2,1%, raggiungendo quota 137,54 dollari. Il movimento arriva dopo una settimana negativa per il titolo, penalizzato insieme ad altri nomi legati all’intelligenza artificiale dai timori sulla redditività e sui finanziamenti del settore. Venerdì le azioni avevano chiuso a 134,72 dollari, sotto il prezzo di collocamento di giugno, pari a 135 dollari.

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