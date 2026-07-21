Un nuovo sito produttivo per le tecnologie spaziali made in Italy operativo entro fine anno

L’Italia dello Spazio può contare su una nuova fabbrica di satelliti a Settimo Torinese: lo Stellar Hub di Space Industries. Un nuovo impianto industriale dedicato all’assemblaggio, all’integrazione e ai test di satelliti, che è stato visitato dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La struttura, la cui inaugurazione è prevista entro la fine dell’anno, è progettata per raggiungere una capacità produttiva teorica massima fino a 140 satelliti all’anno.

Bernini: “Qui si compie il passaggio dall’alto artigianato tecnologico a una vera dimensione industriale”

“Nella fabbrica di satelliti di Space Industries ho visto un ponte tra presente e futuro – ha dichiarato Bernini – un luogo in cui l’economia dello spazio compie il passaggio dall’alto artigianato tecnologico a una vera dimensione industriale”.

“Come sistema Paese – ha proseguito la ministra – abbiamo scelto di governare lo sviluppo della Space Economy, rafforzando la capacità dell’Italia di produrre tecnologie e sistemi spaziali. Lo spazio è sempre più un dominio multidisciplinare e realtà come questa contribuiscono a sviluppare innovazione e competenze al servizio del Paese e dei cittadini”.

Lo Stellar Hub

Il sito produttivo dispone di circa 2.000 metri quadrati di camere pulite, per l’assemblaggio e il collaudo di satelliti fino a 600 chilogrammi, oltre a infrastrutture per test termovuoto, prove vibrazionali, camera anecoica e test di propulsione.

In occasione della visita della ministra Bernini, accompagnata dal CEO di Space Industries, Giuseppe Santangelo, dal Direttore generale Alberto Dosio, e dal Capo della Struttura Francesco Urbino, è stato illustrato il successo dei test dell’aggiornamento Layer-0 per AMS-02, condotto in collaborazione con INFN, NASA, CERN, Massachusetts Institute of Technology e AlcaSpace, dimostrando come infrastrutture industriali avanzate e eccellenza scientifica possano collaborare per abilitare missioni spaziali di rilevanza internazionale.

Un territorio che copre l’intera catena del valore

Il comparto dell’aerospazio e della Space Economy in Piemonte costituisce uno dei distretti industriali più avanzati e completi d’Europa. I dati ufficiali forniti dalla Regione Piemonte, dal Distretto Aerospaziale Piemontese e dai rapporti IRES tracciano una crescita rilevante negli ultimi anni, con oltre 450 aziende.

L’ecosistema comprende grandi colossi industriali (come Thales Alenia Space, Leonardo, Avio Aero, Safran, ALTEC), affiancati da circa 350 piccole e medie imprese ad altissima specializzazione tecnologica e innovative start-up spaziali.

Questo significa circa 35.000 addetti complessivi nell’intera filiera (di cui oltre 14.500 occupati diretti nella produzione manifatturiera e ingegneristica aerospaziale) e un fatturato di quasi 8 miliardi di euro all’anno. A completare il quadro, c’è da mettere in conto che il Piemonte è la prima regione italiana per export aerospaziale, arrivando a coprire oltre il 20-28% delle esportazioni nazionali del settore.

Quello piemontese è uno dei pochissimi distretti al mondo che vanta la capacità di coprire l’intera catena del valore: dalla progettazione di moduli orbitali e satelliti (con un ruolo chiave nella Stazione Spaziale Internazionale e nelle future missioni lunari), alla propulsione, fino alla sensoristica e ai software basati sull’IA per la Space Economy.

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