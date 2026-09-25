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Space economy: Volpe (Latitudo 40), ‘dai dati satellitari informazioni per prendere decisioni sul territorio’

Space economy: Volpe (Latitudo 40), ‘dai dati satellitari informazioni per prendere decisioni sul territorio’

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Space economy: Volpe (Latitudo 40), ‘dai dati satellitari informazioni per prendere decisioni sul territorio’ Adnkronos

(Adnkronos) – Il Ceo di Latitudo 40 al BEX: l’intelligenza artificiale trasforma le immagini satellitari in indicatori utili per città, infrastrutture e operatori finanziari, anche per individuare e mitigare i rischi climatici «La nostra innovazione è non più solo mappe, ma informazioni che servono agli utenti a prendere già delle decisioni», spiega Gaetano Volpe, Ceo di Latitudo 40. L’azienda, attiva nel settore downstream, utilizza la piattaforma Earth Data Insight per elaborare i dati satellitari attraverso algoritmi proprietari di intelligenza artificiale e fornire informazioni su rischi climatici e territorio. L’obiettivo è mettere a disposizione di città, gestori di infrastrutture critiche e operatori finanziari dati e KPI a supporto delle decisioni e della valutazione delle possibili azioni di mitigazione. 

economia

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Redazione Key4biz

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