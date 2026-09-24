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Space economy: Villadei (astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare), ‘lo spazio sarà un’opportunità per più uomini, donne e studenti’

Space economy: Villadei (astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare), ‘lo spazio sarà un’opportunità per più uomini, donne e studenti’

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Space economy: Villadei (astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare), ‘lo spazio sarà un’opportunità per più uomini, donne e studenti’ Adnkronos

(Adnkronos) – «Lo spazio non è riservato a poche super men o super donne, ma è invece una proiezione dove stiamo andando sempre di più», sottolinea Walter Villadei, astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare (Bex Ambassador). Con l’aumento delle opportunità di volo e del trasporto spaziale, spiega, ci saranno «più astronauti, più uomini, più donne, più studenti, più ragazzi, più ragazze». Per arrivare nello spazio, però, servono preparazione, studio, concentrazione, tempo e pazienza. 

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Redazione Key4biz

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