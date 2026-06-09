Space economy italiana, +60% di fatturato tra il 2021 ed il 2024

I numeri della filiera spaziale italiana: fatturato a 3,1 miliardi di euro nel 2024

Il fatturato della filiera spaziale italiana è cresciuto da 1,9 a 3,1 miliardi di euro, tra il 2021 e il 2024, mentre gli addetti sono passati da 5,9 a 8,9 mila. L’export dell’aerospazio ha registrato un incremento del 23,3% rispetto al 2022 e gli investimenti diretti esteri nel settore sono aumentati del 37,1%.

Il mercato italiano dei servizi di Osservazione della Terra ha raggiunto nel 2025 i 340 milioni di euro, con una crescita del 73% dal 2022.

A sostegno di questa nuova centralità industriale, tecnologica e strategica, il Governo ha destinato all’ecosistema aerospaziale 7,8 miliardi di euro al 2028, tra risorse nazionali ed europee: 3,5 miliardi per il contributo italiano all’Agenzia Spaziale Europea, 2,3 miliardi per l’Agenzia Spaziale Italiana e 2 miliardi tra PNRR e amministrazioni nazionali.

Le risorse del PNRR hanno inoltre consentito la realizzazione di quattro Space Factory in Piemonte, Lombardia, Lazio e Puglia, piattaforme produttive al servizio della filiera, delle PMI e delle startup.

Sono i numeri e i risultati della strategia nazionale per l’economia dello spazio, che sta rafforzando il ruolo dell’Italia in uno dei comparti più avanzati e competitivi, illustrati in conferenza stampa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, a Palazzo Piancentini, in occasione della presentazione del programma degli Stati Generali dello Spazio, promosso dall’Intergruppo parlamentare per lo Spazio, presieduto dall’on. Andrea Mascaretti.

Urso: “Dietro questa crescita c’è un ecosistema industriale completo”

“Numeri che confermano come lo spazio sia uno dei nuovi comparti emergenti del Made in Italy e una leva decisiva della politica industriale nazionale – ha sottolineato il ministro Urso – dietro questa crescita c’è un ecosistema industriale completo, dall’osservazione della Terra ai lanciatori, dai satelliti ai servizi applicativi, fino alle missioni di esplorazione. È su questa capacità di presidiare l’intera filiera che l’Italia stiamo costruendo questo nuovo protagonismo italiano nella nuova economia dello spazio”.

In questo quadro si inserisce anche la partecipazione italiana al programma Artemis, con la realizzazione nel nostro Paese del modulo abitativo destinato a consentire una presenza stabile degli astronauti sulla Luna. “Abbiamo riportato lo spazio al centro della politica industriale nazionale e della proiezione internazionale dell’Italia”, ha affermato Urso, secondo cui “dalle regole agli investimenti, dall’ESA alla NASA, fino alla nuova sfida lunare, l’Italia dimostra di avere scienza, tecnologia e imprese per stare sulla frontiera più avanzata dello spazio”. Due potrebbero essere gli italiani che parteciperanno alle prossime missioni spaziali congiunte Nasa-Esa.

Urso: “Progetto Bromo sia esempio per future alleanza in Europa nelle nuove tecnologie”

“Entro la fine della legislatura il governo italiano si propone di progettare e programmare insieme ad altri Paesi una costellazione satellitare nazionale a bassa orbita che possa garantire le comunicazioni istituzionali e della difesa e che sia interoperabile e integrata con il progetto europeo Iris2”, ha inoltre affermato Urso in conferenza stampa.

Urso ha poi ricordato l’importanza del progetto Bromo nei satelliti spaziali, portato avanti da Leonardo, Airbus e Thales, che “può essere un esempio e un modello per altre alleanze in Europa soprattutto nelle nuove tecnologie, in cui la dimensione delle aziende e’ decisiva per poter investire, innovare e competere a livello globale”.

Secondo quanto riportato da Radiocor-Sole 24 Ore, infine, Urso avrebbe proposto Roma come sede della prossima ministeriale intermedia dell’Agenzia spaziale europea, che si dovrebbe tenere il 15 dicembre 2026: “A Brema eravamo consapevoli che gli Usa dovevano assumere delle decisioni sulla partecipazione ai programmi comuni e, in quella sede, si accantonò la discussione su cosa fare se gli americani non avessero completamente confermato i progetti comuni – ha spiegato il ministro – Per questo è stata ipotizzata una conferenza ministeriale intermedia per decidere cosa fare se l’amministrazione americana avesse definanziato alcuni programmi. Il direttore generale dell’Esa, di intesa con la presidenza italiana, annuncerà la conferenza nei prossimi giorni”.

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