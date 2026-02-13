Nuovo appuntamento con “Countdown – dallo Spazio alla Terra”, il programma di approfondimento sullo spazio e sulla space economy di Sky TG24 e Libero Produzioni, a cura di Marta Meli ed Emilio Cozzi, in onda ogni sabato alle 18.10 e la domenica alle 21.10 su Sky TG24, disponibile sul sito di Sky TG24 e su NOW.

In questa nuova puntata, si racconterà di come lo spazio sia diventato una delle grandi frontiere economiche del nostro tempo: non più solo esplorazione e ricerca scientifica, ma un vero e proprio ecosistema industriale e finanziario che sta ridefinendo equilibri globali, strategie geopolitiche e prospettive di sviluppo. Un business destinato a crescere rapidamente, ma che solleva anche interrogativi cruciali: chi ne trarrà beneficio e a quali condizioni.

Nell’apertura della puntata, Emilio Cozzi introduce il tema partendo dal volto simbolo di questa trasformazione: Elon Musk, l’imprenditore più ricco del mondo che incarna una nuova visione dello spazio, inteso come infrastruttura strategica e motore di profitto del terzo millennio.

A seguire, Marta Meli amplia lo sguardo sui settori già oggi sostenuti dallo spazio, dalle comunicazioni alla difesa nazionale, fino al supporto vitale per l’industria terrestre, sottolineando come la crescita del business spaziale sia ormai un processo irreversibile.

Il racconto entra nel vivo con il contributo di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’ESA, intervistata da Marta Meli in merito all’esperienza umana dell’orbita e al valore strategico della presenza nello spazio.

Riflettendo sul profondo legame personale con l’attuale avamposto orbitale, l’astronauta ha confidato: “La Stazione Spaziale Internazionale per me è stata casa: siamo in tanti che avremo un momento di nostalgia quando sarà il momento di perderla”. Tuttavia, la prospettiva si sposta subito verso i nuovi scenari che attendono l’umanità: “Bisogna guardare al futuro: auspicabilmente ci saranno delle nuove stazioni spaziali, sviluppate con modalità più contemporanee di partecipazione con aziende private”.

Subito dopo, Emilio Cozzi dialoga in studio con Ludovico Campana, fondatore e amministratore delegato di TUC.Technology, azienda italiana che dal settore automobilistico ha esteso il proprio know-how allo spazio. Al centro dell’intervista, il tema della modularità come nuovo linguaggio industriale: piattaforme riconfigurabili, standard condivisi, infrastrutture spaziali pensate per evolvere nel tempo. Un approccio che promette di ridurre costi, aumentare l’efficienza e rendere più sostenibile l’intero comparto.

Lo sguardo si allarga poi al ruolo dell’Europa e dell’Italia nella competizione globale con il collegamento con Giampiero Di Paolo di Thales Alenia Space, che presenta il progetto Space Smart Factory 4.0 come un tassello fondamentale per affrontare le sfide della space economy. Grazie a un sistema integrato di tecnologie avanzate, automazione industriale e ricerca continua, il progetto è capace di posizionare il Paese come eccellenza internazionale nel campo delle costellazioni satellitari. Un successo che, secondo Di Paolo, si basa su un ecosistema allargato: “Crediamo fortemente nella collaborazione con piccole-medio imprese e università”.

A chiudere la puntata, la riflessione finale di Emilio Cozzi e Marta Meli si sposta oltre l’orbita terrestre, evocando l’asteroide 16 Psyche, spesso citato come simbolo estremo delle potenzialità economiche dello spazio. Una ricchezza teoricamente immensa, oggi oggetto di una missione NASA, che rende evidente come l’esplorazione spaziale non sia solo una scelta tecnologica, ma una questione di supremazia economica e geopolitica. Perché nel mondo di oggi, chi controlla lo spazio controlla anche la Terra.

