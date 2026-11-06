Space Act. Donazzan (UE): “Trovato accordo per un regime semplificato per PMI e centri di ricerca”. Voto finale il 19 novembre

Gli eurodeputati hanno trovato un accordo sulla proposta di regolamento della Commissione europea che disciplina sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività Ue nello Spazio. Donazzan: “Ora il voto per dare un futuro al settore spaziale europeo”.

EU Space Act: intesa tra i gruppi del Parlamento europeo sul testo da votare in Commissione Itre

Il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo formale sull’EU Space Act, il Regolamento europeo sullo Spazio, segnando un passo in avanti significativo per la creazione di un quadro giuridico unico per l’Unione europea relativo al settore spaziale.

Gli eurodeputati che seguono il dossier per i diversi gruppi politici hanno trovato un’intesa, emersa a margine dell’incontro negoziale di mercoledì, sulla versione dell’EU Space Act da portare al voto in commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre).

L’accordo riguarda il testo di compromesso che il Parlamento europeo potrebbe approvare come propria posizione, prima di avviare i negoziati con il Consiglio Ue.

“Abbiamo raggiunto oggi un accordo politico di grande significato sullo EU Space Act a livello di Parlamento europeo. Insieme ai relatori ombra di tutti i gruppi politici e con il sostegno di una maggioranza trasversale abbiamo saputo trovare una soluzione con grande responsabilità perché consapevoli della rilevanza per un settore strategico per l’Europa”, ha dichiarato in una nota Elena Donazzan, relatore dello EU Space Act al Parlamento europeo.

Elena Donazzan, relatore dello EU Space Act al Parlamento europeo

Donazzan: “Serve una cornice normativa che consente agli operatori di crescere e innovare, ora il voto il 19 novembre”

“Era un obiettivo che mi ero posta sin dall’inizio del mio lavoro su questo dossier. Quando parliamo di Spazio, di sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali, non parliamo di una questione di parte: parliamo di un settore strategico che riguarda tutti noi, il futuro dell’autonomia strategica europea e la crescita di un comparto industriale in forte espansione.

Come legislatori – ha proseguito Donazzan – dobbiamo essere dei facilitatori di questi processi, costruendo una cornice normativa che consenta agli operatori europei di crescere, innovare e prosperare, senza imporre oneri sproporzionati che rischino di limitarne lo sviluppo”.

“L’accordo raggiunto prevede un significativo alleggerimento del testo rispetto alla proposta originaria della Commissione, un capitolo ambientale orientato a sostenere gli operatori, un regime semplificato per le piccole e medie imprese e i centri di ricerca, oltre a un sistema di equivalenza che sappia bilanciare la tutela degli attori europei con l’apertura alle partnership internazionali.

Desidero soprattutto sottolineare lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato il confronto tra i gruppi politici. Abbiamo lavorato con la volontà condivisa di raggiungere un risultato concreto per l’intero ecosistema spaziale europeo, superando le divisioni politiche nell’interesse di un settore fondamentale per la competitività e la sicurezza dell’Europa”, ha sottolineato la Relatrice italiana dell’EU Space Act all’Europarlamento.

Il prossimo step, ha aggiunto Donazzan, è il voto in Commissione ITRE (commissione Industria del Parlamento europeo), previsto per il 19 novembre: “Un appuntamento importante per dare finalmente al settore spaziale europeo una cornice normativa all’altezza delle sue ambizioni”.

Christophe Grudler, eurodeputato di Renew Europe e relatore ombra (shadow rapporteur) per l’EU Space Act

Grudler (UE): “Più semplice per le startup, ma manca la procedura unica”

“Siamo arrivati a un accordo sull’EU Space Act all’interno del Parlamento europeo“, ha dichiarato in una nota Christophe Grudler, eurodeputato di Renew Europe e relatore ombra (shadow rapporteur) per l’EU Space Act: “Per la prima volta avremo un quadro a livello Ue per l’autorizzazione dei satelliti e per definire regole comuni per le attività in orbita“.

A nome del gruppo Renew Europe, Grudler ha spiegato di aver spinto per semplificare il testo e renderlo più facile da applicare, “soprattutto per le nostre startup“. Ha inoltre chiesto di evitare distinzioni tra operatori europei e non europei, “purché servano il nostro mercato europeo“.

Secondo l’eurodeputato, il testo renderà più semplice fare impresa nello spazio in Europa, grazie a “un unico insieme di regole applicabile in tutti i 27 Stati membri“, oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

“Avremmo voluto che il testo andasse oltre, in particolare istituendo un’unica procedura europea“, ha aggiunto Grudler: “Spero che, nel medio termine, riusciremo a ottenere un sistema ancora più semplice, evitando le diverse procedure nazionali“.

Che cos’è l’EU Space Act

L’EU Space Act è la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel giugno 2025 per disciplinare, su base comune, la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali nell’Unione. Il testo punta a creare un quadro unico per gli operatori che offrono servizi spaziali nell’Ue, con regole su autorizzazioni, registrazione delle missioni, sorveglianza e gestione del traffico orbitale.

La proposta attribuisce maggiore attenzione a Pmi, società a media capitalizzazione e centri di ricerca, prevedendo un approccio semplificato agli obblighi regolatori per sostenere innovazione e accesso al mercato. Il testo punta inoltre a garantire coerenza con gli standard esistenti e ad assicurare che i requisiti di sostenibilità siano misurabili e tecnicamente realizzabili, evitando svantaggi competitivi per l’industria europea nel contesto globale.

L’obiettivo è ridurre la frammentazione tra i Paesi membri, rafforzare l’autonomia strategica europea (senza ignorare le interdipendenze industriali e la cooperazione con partner internazionali), semplificare l’accesso al mercato per le imprese europee e rafforzare la protezione delle infrastrutture spaziali, dai satelliti ai servizi di navigazione e comunicazione. Il dossier è ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovranno trovare un accordo prima della sua approvazione definitiva.

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