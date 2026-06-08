Sovranità tecnologica Ue, più che un pacchetto sembra un pacco

Oggi condividiamo con voi i dubbi che ci sono venuti dopo aver letto le 29 pagine del pacchetto per la sovranità tecnologica proposto dalla Commissione europea: più che diminuire la dipendenza digitale, la Commissione europea l’aumenta. Ecco perchè.
Sempre da Bruxelles c’è stato il via libera al regime italiano di aiuti di stato da 23 miliardi per le energie rinnovabili, sulla carta destinato a rafforzare produzione elettrica verde, decarbonizzazione industriale e tecnologie pulite.
Dagli Stati Uniti, infine, il tema bollente dei conflitti di interesse di Donald Trump nelle tante aziende tech in Borsa. Ma il Congresso vuole vietare il trading azionario ai funzionari pubblici.
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