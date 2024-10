Non c’è sicurezza nazionale senza raggiungere la sovranità digitale”, ha detto Frattasi ai nostri microfoni, “e con con Aruba siamo in buone mani, perché rappresenta un asset della sovranità digitale nazionale”.

Il videoreportage di Key4biz in occasione dell’inaugurazione a Roma dell’Hyper Cloud Data Center di Aruba, con le interviste a Stefano Cecconi, AD Aruba, e a Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Con il nuovo Data Center, iperconnesso e innovativo – andrà ad accelerare anche le sperimentazioni basate sull’intelligenza artificiale – Roma si candida ad essere l’hub digitale e telco del Centro-Sud Italia, del Sud Europa e anche nel Mediterraneo.

“A regime”, ha spiegato Cecconi, “saranno 5 edifici data center indipendenti. Oggi inauguriamo il primo, mentre il secondo sarà completato entro il prossimo anno e poi proseguiremo con gli altri tre, per un totale di 30 MW di potenza IT”.

“Non c’è sicurezza nazionale senza raggiungere la sovranità digitale”, ha detto Frattasi ai nostri microfoni, “e con con Aruba siamo in buone mani, perché rappresenta un asset della sovranità digitale nazionale”. Dunque, un’azienda tutta italiana – nata da una storia familiare di successo nell’innovazione – che ha costruito un altro data center nel nostro Paese, dopo quelli di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e i due data center di Arezzo. Una società che concretizza meglio di altre il tanto decantato principio della sovranità digitale nazionale. Peccato dell’assenza del Governo all’inaugurazione. Al posto del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, impegnato per il Consiglio dei ministri, è intervenuto il suo capo di Gabinetto Federico Eichberg.

