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Sostenibilità, Toffanin (Mase): “L’ economia circolare genera valore per territori e comunità”

Sostenibilità, Toffanin (Mase): “L’ economia circolare genera valore per territori e comunità”

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Sostenibilità, Toffanin (Mase): “L’ economia circolare genera valore per territori e comunità” Adnkronos

(Adnkronos) – “Oggi la sostenibilità richiede un approccio integrato che vada oltre la sola produzione di energia e consideri l’intero ciclo di vita delle risorse. In questo quadro, l’economia circolare rappresenta un vero cambio di paradigma, capace di ridurre gli sprechi, valorizzare i materiali e generare valore per i territori e le comunità. In particolare, il biometano è una delle espressioni più concrete di questa integrazione tra energia ed economia circolare, perché consente di trasformare scarti e sottoprodotti in una risorsa energetica rinnovabile, con benefici ambientali ed economici”. Così Roberta Toffanin, l’esperto consulente del Mase e membro del Gse all’assemblea pubblica 2026 di Cisambiente Confindustria ospitata presso il Parco Biometano Ecoross a Corigliano-Rossano, in Calabria 

“Il nostro impegno – ha concluso la Toffanin – è semplificare l’accesso agli strumenti, rendere più efficienti i processi e accompagnare imprese e territori nella transizione, mettendo a disposizione competenze, piattaforme digitali e supporto operativo”. 

economia

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Redazione Key4biz

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