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Sostenibilità: sindaca Castelletti, ‘con A2a innovazioni e investimenti sul territorio’

Sostenibilità: sindaca Castelletti, ‘con A2a innovazioni e investimenti sul territorio’

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Sostenibilità: sindaca Castelletti, ‘con A2a innovazioni e investimenti sul territorio’ Adnkronos

(Adnkronos) – “A2a non è solo dividendi, è investimenti, sia di carattere sociale che economico e ambientale. Tra questi ultimi ricordo quelli legati al recupero del calore e dell’energia dei data center, ma c’è poi anche il car sharing con guida autonoma elettrica e altre sperimentazioni che sul territorio contano”. Così Laura Castelletti, Sindaca di Brescia, nel corso della presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia di A2a. 

economia

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Redazione Key4biz

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