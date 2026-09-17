Sostenibilità, Pellegatta (Coldiretti): ‘alberi contrastano effetti negativi del cambiamento climatico’

(Adnkronos) – “Gli alberi sono importanti all’interno della città perché ci aiutano a contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico. Anche gli alberi risentono il mutamento del clima, per questo sono necessarie buone pratiche per farli sopravvivere all’interno delle città. Coldiretti sta sviluppando dei progetti in questo senso”. Lo ha detto Andrea Pellegatta della Consulta Florovivaismo Coldiretti, partecipando alla nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.

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