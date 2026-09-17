Sostenibilità, Mazzoncini (A2A): ” In Valtellina 12 mln di forza lavoro e 15 di investimenti”

(Adnkronos) – “Presentiamo il bilancio di sostenibilità di A2 per la Valtellina e la Valchiavenna: quasi 80 milioni di euro di valore lasciato sul territorio, 55 milioni sono i canoni di concessione idroelettrici, tutte risorse che rimangono appunto su questi territori per farli vivere e prosperare. 12 milioni di forza lavoro negli stipendi, 15 milioni di investimenti, insomma, sono valori molto importanti che confermano la simbiosi mutualistica che continua a esserci tra la nostra azienda e questo straordinario territorio”. Sono le parole Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, oggi a Valdidentro, in provincia di Sondrio, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Valtellina – Valchiavenna.

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