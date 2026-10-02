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Sostenibilità: Mazzoncini (A2a), ‘600 mln di investimenti, cresciuti del 24% rispetto al 2025’

Sostenibilità: Mazzoncini (A2a), ‘600 mln di investimenti, cresciuti del 24% rispetto al 2025’

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Sostenibilità: Mazzoncini (A2a), ‘600 mln di investimenti, cresciuti del 24% rispetto al 2025’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Il bilancio di sostenibilità dell’area metropolitana di Milano è un bilancio importante con 1,3 miliardi di euro di valore rilasciato sul territorio tra i salari e i dividendi di 870 milioni di euro dei nostri fornitori. E poi 600 milioni di euro di investimenti, cresciuti del 24% rispetto all’anno scorso, di cui 250 milioni sulle reti elettriche, a dimostrazione del grande impegno che abbiamo sulla crescita dell’elettrificazione e della decarbonizzazione della città”. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, intervenendo a Milano alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Life Company. 

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Redazione Key4biz

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