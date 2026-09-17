Sostenibilità, La Rovere (Amazon): “innovazione e tecnologia per città più smart”

(Adnkronos) – “Amazon continua a impegnarsi nella creazione di città più smart, efficienti e sostenibili usando innovazione e tecnologia. Ad esempio utilizziamo algoritmi di intelligenza artificiale che prevedono la domanda con largo anticipo consentendoci di muovere l’inventario più vicino al cliente e consegnarlo in tempi minori con meno emissioni inquinanti”. Così Stefano La Rovere, direttore globale Robotica Amazon, nel corso della nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.

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