Giuseppe Lasco, Condirettore di Poste Italiane: "Noi certificati dalle 10 migliori agenzie di rating sia a livello nazionale che internazionale, ed occupiamo le prime posizioni a livello mondiale in quasi tutte le aree di confronto sostenibile".

“Noi oggi siamo certificati dalle 10 migliori agenzie di rating sia a livello nazionale che internazionale, ed occupiamo le prime posizioni a livello mondiale in quasi tutte le aree di confronto sostenibile”, ha ricordato Giuseppe Lasco, Condirettore di Poste Italiane, partecipando al Green Talks RCS Academy, dove manager e istituzioni condividono e confrontano nuove strategie ed esperienze alla luce degli stanziamenti del Pnrr e degli obiettivi comunitari di sostenibilità per la Zero Emission.

“Vorrei citare solo un ultimo riconoscimento“, ha concluso Lasco, “che ci premia degli sforzi che stiamo facendo in questi anni sul mondo della sostenibilità, sforzi reali e sostanziali. Siamo risultati leader nella graduatoria ESG Overall Score sulle politiche di sviluppo sostenibile con un punteggio altissimo, 10 punti in più rispetto al rating del precedente biennio”.

L’ultimo riconoscimento a cui ha fatto riferimento Giuseppe Lasco riguarda la graduatoria ESG Overall Score sulle politiche di sviluppo sostenibile: Poste Italiane è leader mondiale. Su circa 5mila aziende esaminate, il gruppo guidato da Matteo Del Fante risulta al primo posto nel mondo per le performance di sostenibilità.