Sostenibilità, giovani sempre più consapevoli dell’impatto ambientale della tecnologia

(Adnkronos) – La tutela dell’ambiente non passa solo dalla riduzione delle emissioni e dall’attenzione ai consumi, ma anche da un uso più consapevole delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale in testa. I giovani italiani ne sono consapevoli, come testimoniano i risultati della terza edizione dell’Osservatorio Giovani & Sostenibilità, presentata a Roma e promossa da Angelini Industries con Quorum/YouTrend e Csa Research. Il 45% degli Under 30 considera l’impatto ambientale delle tecnologie paragonabile a quello dei combustibili fossili e della deforestazione, il 64% dei giovani intervistati utilizza i propri device in maniera efficiente, mentre il 22% sceglie di comprare smartphone e computer usati o rigenerati. Alla consapevolezza si affianca però anche una certa disillusione: ben il 56% del campione dubita che gli obiettivi di sostenibilità possano essere davvero raggiunti. Aumenta però il ruolo attribuito alle nuove generazioni e ai singoli cittadini nel promuovere il cambiamento. La ricerca dedica un focus anche alla Generazione Alpha e al suo rapporto sempre più quotidiano con digitale e intelligenza artificiale.

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