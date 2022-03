5G e IoT consentono l’evoluzione delle torri in smart tower, abilitando modelli sostenibili. Le torri, oltre ad essere un hub di telecomunicazioni mobili, diventano quindi un Hub tecnologico per la diffusione del segnale e delle applicazioni di ultima generazione: dal monitoraggio ambientale alla sicurezza del territorio, dal controllo dei parametri sul meteo e sull’inquinamento fino alla mobilità. E in aggiunta diventano una piattaforma per le Smart cities e un’infrastruttura a servizio dei cittadini.

Sono questi i temi dell’Executive Webinar “Sostenibilità e smart tower (IoT, 5G)”, organizzato da Key4Biz, che si terrà il 3 marzo 2022, alle ore 15:00.

Intervengono:

Gabriella Casertano , Dirigente Servizio telecomunicazioni di emergenza, Dipartimento Protezione civile;

, Dirigente Servizio telecomunicazioni di emergenza, Dipartimento Protezione civile; Mauro Coltorti , Presidente, 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), Senato della Repubblica;

, Presidente, 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), Senato della Repubblica; Erasmo D’Angelis ,Segretario generale, Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino Centrale;

,Segretario generale, Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino Centrale; Michelangelo Suigo , Direttore Relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità, Inwit

, Direttore Relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità, Gelsomina Vono, 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), Senato della Repubblica

