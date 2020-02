Di Stefano Epifani

Qual è il rapporto tra sostenibilità e tecnologia? Come impatta la trasformazione digitale sullo sviluppo sostenibile? Quali sono i principali temi che la società dovrà affrontare per costruire un futuro migliore? Quali i problemi da affrontare?

Quali sono le scelte alle quali saremo chiamati per fare delle tecnologie digitali alleati nello sviluppo della società, piuttosto che problemi da risolvere?

Quali sono le tecnologie digitali che contribuiranno a disegnare il mondo nel quale vivremo? E come possiamo utilizzarle per supportare gli obiettivi di Agenda 2030, il programma delle Nazioni Unite per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale del pianeta? Tutte domande da porsi per comprendere come costruire un futuro migliore. Scelte da fare per disegnare il nostro domani.

Stefani Epifani è docente di Internet Studies in Sapienza, Università di Roma, dove insegna dal 2003. Ha insegnato economia dell’innovazione in Germania ed in Colombia, paese nel quale è advisor per le Nazioni Unite (UN Habitat) sugli impatti della trasformazione digitale applicata ai processi di sviluppo urbano sostenibile. Nel 2012 ha fondato Tech Economy, oggi Tech Economy 2030: il primo magazine digitale italiano dedicato al tema della Sostenibilità Digitale. Nel 2015 ha fondato il Digital Transformation Institute, istituto di ricerca del quale è a tutt’oggi Presidente.