Sostenibilità: Di Fonzo (Flutter SEA), “La sostenibilità è parte della nostra missione”

(Adnkronos) – “La sostenibilità è un elemento centrale della nostra strategia”. Lo afferma Roberto Di Fonzo, CEO di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), a margine della quinta edizione di Futures, promossa da Flutter SEA a Palazzo Rondinini, a Roma. “Le imprese devono crescere creando un impatto positivo su persone e comunità: è questo il principio che guida la nostra strategia di lungo periodo”

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