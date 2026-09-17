Sostenibilità, Costarella (Conai): “La responsabilità condivisa è un valore fondamentale”

(Adnkronos) – “La responsabilità condivisa è un valore fondamentale della sostenibilità. Conai, insieme ai consorzi di filiera e ai comuni, attraverso l’attività di riciclo ha un impatto importante nella sostenibilità delle comunità locali”. Sono le parole di Fabio Costarella, vice direttore generale di Conai, in occasione della seconda giornata di della nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti.

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