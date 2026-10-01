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Sostenibilità: Cartaregia (Rete JA Alumni Italia), ‘contributo del singolo ha effetto a catena’

Sostenibilità: Cartaregia (Rete JA Alumni Italia), ‘contributo del singolo ha effetto a catena’

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Sostenibilità: Cartaregia (Rete JA Alumni Italia), ‘contributo del singolo ha effetto a catena’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Ogni piccolo contributo può fare la differenza, può sensibilizzare e può generare un effetto a catena rispetto a chi abbiamo accanto: si parte dal singolo per arrivare a una consapevolezza più generale”. Lo ha detto Antonio Cartaregia, vicepresidente Rete JA Alumni Italia, intervenendo nel corso della presentazione dei risultati della III Edizione dell’Osservatorio Giovani & Sostenibilità di Angelini Industries, svoltasi a Roma. 

economia

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Redazione Key4biz

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