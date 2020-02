Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Il Bando mira al sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli finalizzato a ridurre il costo del denaro sia nel breve che nel medio periodo.

L’intervento è realizzato attraverso gli Organismi di garanzia e consiste nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve e medio termine contratti dalle imprese agricole, esclusivamente, per le necessità legate all’anticipazione delle spese per la conduzione aziendale, fino alla vendita dei prodotti.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del seguente bando le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

siano condotte da imprenditore agricolo;

esercitino attività agricola in forma prevalente;

richiedano un prestito di conduzione non inferiore a Euro 6.000,00 per il breve termine e a 12.000,00 euro per il medio termine. Il prestito sul quale calcolare il concorso interesse non può superare 150.000,00 euro per il prestito a breve termine e 500.000,00 euro per il medio termine.

Tipologia di interventi ammissibili

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell’aiuto sono quelle connesse all’anticipazione delle spese di conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Entità e forma dell’agevolazione

L’importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in:

Euro 1.000.000,00 per il concorso negli interessi sui prestiti a breve termine, concessi per un periodo massimo di 12 mesi;

Euro 2.400.000,00, nella misura massima di 800.000,00 euro per ogni anno (2020, 2021 e 2022), per il concorso negli interessi sui prestiti a medio termine, concessi per un periodo superiore ai 12 mesi fino a 36 mesi.

L’abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima

Per il breve termine:

di 1,50 punti, per le imprese agricole condotte da giovani imprenditori con età inferiore ai 41 anni;

di 1,50 punti, per le imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate;

di 1,30 punti per tutte le altre imprese agricole del territorio regionale.

Per il medio termine:

di 1,60 punti per i finanziamenti la cui durata è superiore a 12 mesi, fino a 36 mesi.

Scadenza

La domanda può essere presentata entro il 12 giugno 2020.Nicole