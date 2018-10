Chi ha in casa un sistema di riscaldamento autonomo deve considerare l’opportunità di sfruttare termosifoni intelligenti e altri dispositivi smart per migliorare l’efficienza energetica del processo di riscaldamento di casa.

Oramai siamo entrati nella stagione autunnale e, tra poche settimane, inizieranno le prime giornate di freddo intenso che, come da tradizione, si accompagneranno ad un incremento dei consumi energetici legati all’utilizzo dei sistemi di riscaldamento. Chi ha in casa un sistema di riscaldamento autonomo deve considerare con grande attenzione l’opportunità di sfruttare termosifoni intelligenti e altri dispositivi smart per migliorare l’efficienza energetica del processo di riscaldamento di casa.

Naturalmente, per ridurre al minimo le bollette energetiche durante i mesi invernali la strada principale da seguire è rappresentata dalla scelta di una tariffa vantaggiosa tra le tante opzioni disponibili sul mercato libero dell’energia. Dopo i recenti rincari, che hanno colpito in particolare gli utenti del mercato tutelato, il mercato libero è diventato ancora più vantaggioso. E’ possibile individuare le migliori tariffe attualmente disponibili sul mercato libero consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce ed offerte gas.

Tra le principali soluzioni “smart” per modernizzare il sistema di riscaldamento di casa, riducendo al minimo i consumi, troviamo i termostati intelligenti. Si tratta di particolari dispositivi da collegare ai termosifoni di casa che permettono di gestire al meglio, utilizzando ad esempio un tablet come centro di controllo, il sistema di riscaldamento anche tramite la possibilità di programmare gli orari di accensione e spegnimento del sistema. L’utilizzo combinato di termostato e caldaia permetterà di ottimizzare il funzionamento dell’intero impianto e, quindi, di minimizzare i consumi di materia prima e i relativi costi in bolletta con un evidente vantaggio economico.

Da notare, inoltre, che questo tipo di termostato include testine elettroniche sulle termovalvole dei caloriferi di ogni stanza. Questi dispositivi permettono di tenere sotto controllo la temperatura dei vari ambienti di casa e modificare il funzionamento del riscaldamento in relazione alle effettive necessità della singola stanza.

Al netto della spesa da effettuare per l’acquisto e l’installazione del dispositivo, il termostato e le testine elettroniche sulle termovalvole rappresentano delle soluzioni ideali per ridurre al minimo i costi del riscaldamento in casa. La spesa iniziale verrà ammortizzata da un netto calo dei consumi nel corso di tutta la prossima stagione invernale e per i prossimi anni.