Questo dispositivo è fondamentale per depurare l’aria presente negli ambienti domestici. Sul mercato vi sono svariate tipologie di purificatori d’aria che mirano a soddisfare le diverse esigenze degli utenti. In alcuni casi sarà conveniente utilizzare un singolo purificatore per tutta la casa. In altre situazioni, invece, converrà puntare sull’installazione di più purificatori.

I purificatori d’aria sono una particolare categoria di elettrodomestici sempre più diffusa. Come suggerisce il nome stesso, questi dispositivi servono a garantire una migliore qualità dell’aria all’interno di una stanza o, più in generale, in casa. E’ possibile utilizzare un purificatore d’aria per “arieggiare” una stanza senza dover aprire le finestre, una caratteristica sicuramente comoda quando in casa è attivo un sistema di riscaldamento o di raffreddamento ed un’apertura di una finestra si tradurrebbe in un vero e proprio spreco energetico.

La prima tipologia di purificatore d’aria sul mercato è rappresentata dai purificatori con filtro che rimuovono fumo, polveri e polline presenti nell’aria di casa. Solitamente i filtri utilizzati sono composti da fibre di vetro, micro-fibre e carboni attivi. Un’altra tipologia di purificatore è quella dei purificatori con generatori di ozono mentre una terza tipologia è quella dei purificatori elettrostatici che, attraverso dei filtri metallici, riescono ad eliminare le impurità nell’aria.

Come detto, sul mercato sono presenti diversi modelli di purificatori d’aria. Le versioni più moderne ed avanzate possono emettere dei profumi per rendere più piacevole un determinato ambiente o possono operare anche come deumidificatori, al fine di ridurre l’umidità nell’aria. In ogni caso, per questa particolare tipologia di dispositivi è fondamentale mettere in pratica una buona e costante manutenzione, pulendo e, eventualmente, sostituendo i filtri quando necessario al fine di garantire una corretta purificazione.